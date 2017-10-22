林書豪手術成功 籃網開胡

林書豪（左）貼出手術照，並感謝球迷支持。（取自林書豪臉書）

〔記者廖聿偉／台北報導〕籃網主控林書豪因臏骨韌帶斷裂，本季報銷，昨完成修復手術，主帥亞特金森親自到醫院探望林書豪，期盼愛將能早日康復，林書豪也一掃前日低落的情緒，在臉書感謝球迷支持，他寫道，「被你們（球迷）給嚇到了，謝謝你們的鼓勵，我會努力復健，儘快重返戰場。」林書豪不改幽默個性，戲稱自己戴手術帽很性感。

籃網D.羅素昨頂替林書豪打先發控球後衛，仍在適應角色轉換，發生全場最多8次失誤，但也攻下17分和6助攻，加上板凳群合力攻下60分，籃網126：121主場擊敗魔術，收下本季首勝。

NBA新球季並不平靜，開季至今已造成12人受傷，其中塞爾提克海沃德和林書豪首戰就重傷，整季報銷，昨又多出兩名重量級傷兵，火箭、騎士的先發主控保羅和羅斯，先後進入傷兵名單。

保羅、羅斯也成傷兵

今夏轉戰火箭的保羅，開幕戰上陣33分鐘後，左膝感到不適，球團將安排進一步檢查，同時也宣佈讓保羅休兵二到四週，這段期間哈登將回到控球後衛的位置，球團同時積極尋找合適的替補人選，外傳金塊35歲的老將尼爾森是口袋名單之一。

騎士昨以116：97擊敗公鹿，收下二連勝，但頂替厄文成為騎士主控的羅斯，末節扭傷左腳踝，留下12分、2籃板的成績退場，總教練泰倫魯表示，初步檢查傷勢不太樂觀，下場比賽必定缺席，考慮由老將卡德隆頂替先發。