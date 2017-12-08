職棒元年龍獅虎象 下週重現江湖

職棒傳奇球星公益賽

兩場公益賽 重溫經典時刻

前三商虎當家投手康明杉（右，資料照）

〔記者黃照敦／台北報導〕由職棒退役聯盟主辦的2017職棒傳奇球星公益賽，職棒元年龍獅虎象重現江湖，12月16、17日下午1時30分於天母棒球場連打2天，首日龍虎戰，昔日的「打虎英雄」味全龍投手陽介仁，在癌症化療後，為了替故鄉台東新生國中青少棒隊籌募出外比賽費用，將再度站上投手丘，與三商虎當家投手康明杉對壘，三商虎創隊總教練林信彰將開球。

「打虎英雄」味全龍投手陽介仁（資料照）

至於17日獅象戰，重演28年前職棒元年開幕戰先發戲碼，將由杜福明再戰張永昌，原汁原味重現。統一獅當年以4：3險勝兄弟象，杜福明拿下中職第一場勝投。特別的是，此戰將由統一獅首任、任期達10年之久的「大砲領隊」郭俊男開球。

會講台語的前兄弟象洋將葛雷諾是老一輩中職球迷最有印象的洋將之一，目前在釀酒人小聯盟擔任打擊教練，這次特地應邀來台，在釀酒人備受葛雷諾照顧的旅美球星王維中，17日將到場獻花致意，葛雷諾15日就會出席賽前記者會，16日先到場會老對手，他還主動表示17日將打完9局。

退役聯盟秘書長羅世幸表示，很多球員職棒退下來後都想為社會、公益盡點力，聯盟也常付諸行動，這次公益賽旨在為台灣東部偏鄉，台東縣新生國中陽介仁總教練、花蓮縣三民國中張志強總教練，籌募出外比賽經費。

值得一提的是，獅、虎2隊退役球員首次成軍出賽，包括謝長亨、曾智偵、陳政賢、吳思賢及陳該發、陳正中、林琨瀚、林仲秋等昔日名將，將為公益再度出賽。賽前都會舉辦球星握手會、拍照區合影、球迷獻寶交流等。

比賽內野一律全票350元，即日起在7-ELEVEN ibon預售至12月15日止，比賽現場亦有售票。活動詳細資訊請搜尋「神準國際行銷」FB粉絲專頁。