NBA3分狂潮》柯瑞效應？ 長人撈過界搶投三分球

米洛提奇（資料照，歐新社）

記者林岳甫／專題報導

卡森斯（資料照，法新社）

葛瑞芬（資料照，美聯社）

柯瑞近年不斷展現驚人三分投射能力，帶領勇士在最近3季勇奪2冠，也開啟NBA的「大三分時代」，連帶也讓聯盟一票長人把攻擊區域從禁區延伸至三分線。

過去大個子球員多以禁區進攻為主，如今已不再侷限於鞏固籃板、禁區投籃等，還得勤練三分球，作為攻擊武器之一，鵜鶘卡森斯、塞爾提克哈佛德、快艇葛瑞芬和灰熊M.加索，生涯初期都不重視外線，如今三分出手比例都增加不少。

卡森斯、M.加索、哈佛德、葛瑞芬狂飆外線

卡森斯生涯前5個球季，僅投進11顆三分球，隨後跟上潮流，在2015-16賽季飆進70顆三分球，隔季更締造生涯新高131顆，而本季才打36場，他已投進80顆，有機會再破個人紀錄。

M.加索生涯前8賽季共命中12顆三分球，不過，他上季例行賽暴增至104顆，成為生涯新高，本季37戰就累積54顆，有望再寫新猷。

哈佛德前8賽季僅21顆三分球，在2015-17兩賽季共投進174顆，本季也有52顆三分球，有望締造生涯最多，且命中率有42.6％高水準。

葛瑞芬更是極端例子，他原本以中距離跳投居多，且上季場均只能投進0.6顆三分球，本季狂漲至2.1顆，比騎士詹姆斯、J.R.史密斯還會投。

米洛提奇命中率勝K.湯

騎士洛夫、公牛米洛提奇、馬卡南與火箭R.安德森原本就擁有不俗三分能力，而現階段最像長人射手且又最準的是米洛提奇，他場均能投進2.9顆三分球，比拓荒者一哥里拉德還多，且命中率又維持在46.6％，連勇士K.湯普森的45％都甘拜下風。

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