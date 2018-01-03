NBA3分狂潮》最強射手＆MVP 哈登受傷生變

哈登（資料照，美聯社）

記者林岳甫／專題報導

三分球還是後衛的主要武器，當今聯盟最會投的人並非勇士柯瑞，改換火箭一哥哈登領先群雄，他本季場均可轟進4.1顆，場均32.5分更是聯盟得分王，只是他因二級左大腿筋拉傷，至少要高掛免戰牌兩週，在個人數據將大打折扣下，恐增加他追逐首座例行賽MVP的難度。

自雷霆出道的哈登，生涯初期都擔任球隊第六人，且還有杜蘭特、魏斯布魯克分球權，他當時三分能力約中上程度，單季最多為2011-12賽季的114顆。

場均轟進4.1顆三分球

加盟火箭後，哈登不用與他人搶球進攻，連帶讓自己的得分、出手、進球數都提升不少，連原本並非主要進攻武器的三分球都進步許多；他在休士頓6季以來，並沒有一季的場均三分球進球數低於2。

哈登本季三分球平均出手數為10.6次，投進4.1顆都是生涯之最，比2013年起，連5年蟬聯單季投進最多顆三分球的柯瑞3.9顆還多。

哈登日前對上湖人，不慎弄傷左大腿，且現在球隊還在與勁敵勇士力拚聯盟龍頭，他卻遇到加盟火箭以來的最嚴重傷勢，不僅失去與柯瑞競爭聯盟第一射手的機會，且若火箭在他缺陣期間，戰績被勇士甩開，恐怕也是哈登欲爭取MVP的最不利因素。

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