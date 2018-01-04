專訪曾仁和》國手姊姊旅日 土虱：我要更努力

曾家難得合照，曾仁和與爸爸曾士忠、姊姊曾琪一起自拍。（曾琪提供）

記者郭羿婕／專訪

當年跟隨姊姊曾琪打球的小土虱，去年已嚐大聯盟滋味，曾琪也在同年底確定旅日，投入女子職棒。這對國手姊弟一起向前跨大步，都是曾家的驕傲。

姊弟倆差2歲，從小就愛鬥嘴，常為了搶東西而吵架，直到曾仁和就讀三民高中住宿在外，曾琪也到台北讀書，才懂得珍惜相聚，感情越來越好，現在的土虱也更敢對家人表達想法。

儘管曾仁和愛開玩笑嗆曾琪，其實內心話是：「姊姊對我很好、很寬容，也很關心我，她做的每件事、每個建議都對我很有幫助。」

從球技到感情，兩人變得無話不聊，土虱笑稱：「姊姊會叫我教她球路，就開視訊給她看，我說妳這樣最好學得會啦！」曾仁和在國外無法為父母慶生時，也總是曾琪幫忙買禮物寄回家。

曾仁和上大聯盟前，曾琪還鼓勵弟弟別太急，能上3A達成目標，表現已很好；結果9月圓夢，家中第1個接到電話的也是曾琪，土虱怕爸媽太緊張，要姊姊先保密，只是新聞馬上傳回喜訊，他很快就接到父親來電，話筒那頭盡是傻笑，全家都好興奮。

曾琪投身女棒 2月出發

曾仁和也為曾琪旅日開心，早已請客慶祝，「姊姊為了存錢赴日測試，做過很多工作，還一次打2個工，很辛苦。」土虱沒說的是姊姊感受到的窩心，曾琪透露：「弟弟都會跟爸媽說他會再努力一點，叫姊姊不要上班上得那麼累，我聽到都快哭了，他其實很貼心。」

曾仁和季後在台中自主訓練，預定元月20日返美，先到洛杉磯的波拉斯訓練中心，準備春訓；曾琪將於2月赴日備戰，原本要從育成選手開始，如今確定她和謝鈺瀅、沈嘉玟會直接進入正式球隊。

姊弟分頭打拚，曾仁和說：「至少有穩定的目標吧！姊姊從零開始，我也要更努力了，現在只是個階段，還沒站穩，必須更努力。」

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曾仁和計畫今年帶家人赴美看比賽，圖為他和爸媽、姊姊合照。（曾琪提供）