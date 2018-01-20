接桃猿二軍教頭 林振賢︰人生就是一場歷練

桃猿二軍總教練林振賢。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕今年開訓當天，桃猿球團告知首席教練林振賢轉任二軍總教練，消息一出，收到不少親友致電、傳簡訊關心，他說，「人生就是一場歷練，一切都是最好的安排，我樂意接受。」

回顧林振賢棒球人生，有三大角色轉折點，包括東石青棒、去年冬盟教頭和今年桃猿二軍總教練。2000年底林振賢離開台灣大聯盟雷公，來到高苑當教練，有一次棒界前輩對他說，「高苑本來就很強，即使成績再好，也不會有人說是你帶得好。」

曾率東石青棒寫下傳奇

就這樣，林振賢轉赴社團性質、常被對手提前結束比賽的東石擔任總教練，到任後積極找球員、嚴格訓練，2003年金龍旗帶領東石奪第4名，寫下一頁傳奇，電影《天后之戰》就是改編這段勵志故事。

2004年洪一中擔任La new熊教頭，找來美和同窗6年戰友林振賢擔任教練和三壘指導員，累計「站」三壘超過1600場，為國內職棒最老牌三壘指導員。去年冬盟林振賢帶隊績效備受好評，團隊實質和精神戰力令外隊激賞，一掃前幾屆中職聯隊負評，冬盟結束沒多久，他轉任桃猿二軍總教練。

帶領冬盟洗刷中職負評

林振賢表示，去年冬盟歷練，對他學習當稱職領導者幫助很大，延續冬盟角色，今年到二軍想的是能做什麼，而不是要改變什麼，他說，「長期在一軍，今年到二軍更知道他們要的是什麼，我的責任就是做一軍後盾，訓練並提供上面需要的選手。」

林振賢妙喻，「職棒球員有工具人，其實教練也有，必須隨時做好角色轉換的準備。」他喜歡接受挑戰，人家認為不好的，就像東石和冬盟，他來了就希望做到好，今年在二軍也是如此。

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