《球星會客室》最後一戰看台身影 逼出林桑眼淚

林威助（右）生涯最後一戰，賽後和母親相擁而泣。 （取自中華職棒臉書專頁）

〔記者倪婉君／屏東報導〕一開始反對兒子打棒球，「林媽媽」張鳳嬌卻成為林威助棒球路上最重要的支柱，還在去年最後一戰，把兒子弄哭了。

「我是第1個哭的，我出來看到媽媽坐在看台上，我就忍不住，又跑回休息室了。」2017年9月30日，是林威助生涯最後一戰，賽後和母親相擁而泣的畫面，也逼出不少隊友、球迷的淚水，但他接受本報專訪時透露，其實8局下代打出場看到母親身影時，早已克制不住激動情緒。

那場比賽前一晚，張鳳嬌就打了幾通電話給林威助，「她就有點假地問我：『你明天在哪裡比賽？幾點比啊？』」林威助形容這段過程很生動，還說，「我跟她講完之後，她又打來確認一次。」最後電話再度響起時，媽媽才說她是想來看比賽。

我知道 媽媽有為我驕傲

過去在阪神時代，林媽媽去球場看過幾次，但她其實看兒子打球會緊張、不敢看，因此習慣在家看電視。「所以她說要到現場，我還滿意外的，後來想想也好，反正是我的最後一場。」結果當林威助出場時，工作人員告訴他林媽媽坐的位置，他一看到媽媽，就紅了眼眶。

「其實我媽一開始非常反對我打棒球，當時也還沒有職棒，她認為打球能打到什麼時候，加上我那時成績還不錯，可能覺得有點浪費吧！」只是在林威助的父親於1995年過世後，張鳳嬌成為他赴日打球的最大支柱，「我們家是日式教育，平常肉麻的話不太說，但我進入近畿大學、阪神之後，我知道媽媽有為我感到驕傲。」