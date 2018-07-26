專訪》告別大聯盟不可惜 道奇的好讓李振昌無憾

李振昌在道奇3A遇到很照顧他的教練和好隊友，讓他離開時十分不捨。（資料照，記者郭羿婕攝）

在道奇3A 遇到好教練和隊友

記者郭羿婕／專訪

結束旅外回來中職，儘管李振昌未能重返大聯盟，畫下完美句點，他卻不覺得可惜，因為今年在道奇遇到了生涯最棒團隊，他不帶遺憾地說：「得不到自己要的夢想，但我得到非常好的教練團、非常好的隊友。」

李振昌將道奇視為最後機會，在3A開季就以連5戰無安打、無失分、5.1局飆10K，投出好開始，之後短暫幾場表現下滑，其實並非狀況不好，而是搭巴士時因睡姿造成落枕，導致動作走樣。

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投教席馬斯 犧牲假期陪練球

李振昌一心想拚回大聯盟，不容許一點差錯，休假也到球場投球調整；3A投手教練席馬斯（Bill Simas）得知後，便犧牲假期陪他練習，再耐心地坐下來討論，協助他恢復穩定。巧的是，席馬斯2003年曾於道奇3A與陳金鋒同隊，多年後碰上來自台灣的李振昌也照顧有加。

「他幫我很多，沒看過這麼熱心的教練。」李振昌憶起2009年在印地安人高階1A，也有個幫助他滑球進化的投手教練希柏德（Greg Hibbard），希柏德總是每天額外利用半小時，把他叫到身邊一對一指導，「整季都是如此，我滑球會變那麼好也是因為他。」希柏德曾多次來台參與訓練營，去年還擔任悍將秋訓客座教練。

談起各時期貴人，李振昌充滿感激，在道奇更是難忘的旅美終點，雖因等不到大聯盟機會，5月中旬便開始考慮跳脫合約。不過，歷經十分開心的半季，那種捨不得也是前所未有。

離隊時不捨 隊友還不敢相信

李振昌決定離隊時，只先告訴席馬斯，感謝他指導且請他保密。結果回台前，李振昌捎來離別訊息令其他教練頗訝異，就連隊友看到機票也只覺得是玩笑，認為道奇一定會留下他並拉上大聯盟。

「在美國最後一年能遇到這麼好的教練和隊友，其實走的時候很不捨，最後一刻和大家說再見時，心裡莫名覺得明天居然就要離開了。」李振昌想著當時情景，笑中帶點溫暖：「跟幾個好朋友說掰掰、抱了一下，覺得眼睛有點熱熱的。」

李振昌說，在道奇就像擁有超棒的兄弟，有問題總會提出討論，希望彼此投得好、被叫上大聯盟，場上場下都很團結、互相鼓勵，「我一直覺得，今年好像很有機會上去，一定要投好，在美國做個ending，但以這樣結束也很棒，我不覺得可惜。」