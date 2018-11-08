「藍波」3分砲 暴力猿8安奪江山

藍寅倫（右）開轟後，開心與隊友慶祝。（取自網路）

〔特派記者郭羿婕／日本福岡報導〕「暴力猿」砲火果真夠猛，中職聯隊昨以11安棒打日本國家隊，猿隊的冠軍打線就包辦8安5打點，包括藍寅倫第5局轟出氣勢的3分砲、陳俊秀8局上追加陽春全壘打，延續台灣大賽的好手感。

場邊球迷拿著台灣國旗為台灣隊加油。（特派記者郭羿婕攝）

延續台灣大賽好手感

因應日本隊派出左投陣，中職聯隊賽前調整打序，但原本在先發打線的5名猿隊打者並未更動，從四棒變三棒的陳俊秀繳出4支2，二棒藍寅倫和四棒林泓育皆為1安，六棒朱育賢與九棒郭永維也都有2安。

藍寅倫從開局就把球揮得深遠，證明狀況正好，他說：「剛打完總冠軍賽，感覺維持到現在。」5局上砲轟曾來台打冬季聯盟的岩貞祐太，藍寅倫表示，逮中他想搶好球數的滑球，也因日本投手控球很好，一有失投就積極攻擊。

請繼續往下閱讀...

藍寅倫透露，打擊教練劉育辰賽前提醒，日本隊應會採用車輪戰，除了一、二棒外，其他打者都要準備局局面對陌生投手，因此有特別看影片做功課。

陳俊秀也說，猿隊貢獻8安只是數據，主要是團隊氣勢佳，才會帶動攻守，「剛打完總冠軍賽，強度和看球感覺比較不會有落差，運氣好啦，大家都很開心，其他沒做好的細節再改進就好。」

藍寅倫也是帶著封王喜悅前進福岡，他表示在巨蛋打球很舒服，也大讚投手群表現出色，成功壓制日本隊。