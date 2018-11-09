百週球后 戴資穎史上第4人

戴資穎登上羽球球后達到百週里程碑，是史上第4人，也是唯一非中國籍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將戴資穎本週雖缺席福州公開賽，仍無損世界球后地位，世界羽聯昨公布最新世界排名，小戴成為史上第4位「百週球后俱樂部」成員，寫下生涯里程碑。

過去球后寶座坐滿百週者都是中國球員，最長為李雪芮的124週，2004、2008年奧運金牌張寧122週居次，王儀涵116週。

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戴資穎前年12月1日擠下西班牙名將瑪琳，共蟬聯72週，僅次李雪芮的119週。不過，今年因賽制改變，小戴無法進行保分，世界第1的頭銜4月中一度遭日本好手山口茜取代。

戴資穎在5月亞洲錦標賽完成2連霸，且山口茜因傷退賽，隔2週便重返球后寶座。小戴今年已奪下8座冠軍，下週香港公開賽將重返戰場，首輪將對上地主選手葉姵延。

李宗偉：沒有退休打算

在球王位置待了376週的馬來西亞「拿督」李宗偉在台灣治療鼻咽癌並清除癌細胞後，昨在吉隆坡召開記者會，也是罹癌後首次公開露面。

36歲的李宗偉目前已在家中進行簡單體能訓練，未來會遵照醫生建議決定歸期，他強調因熱愛羽球，暫時沒有退休的想法，更想5度叩關奧運，並以2020年東京奧運為目標。

李宗偉解釋罹癌治療過程。（美聯社）