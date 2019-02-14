NBA》林書豪揭曉為何選擇暴龍！ 加盟強隊「感覺自己在作弊」

林書豪表現全能。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天首披新東家暴龍隊球衣，上場25分鐘攻下8分、5籃板、5助攻、1火鍋1抄截的全方面表現，幫助新東家以129：120擊敗巫師，賽後受訪他提到之所以選擇加入暴龍隊的原因。

林書豪賽後特別指出，自己過去打過數次季後賽，但都在首輪就出局，並且其中有2次都受傷。「我已經厭倦了只能看著比賽的感覺，能夠加入強隊讓我很興奮。」

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林書豪還說，會選擇加入暴龍隊，是因為感受到「暴龍真的、真的很想要他」，能夠體會到自己是被需要的感覺很好，並且一次就加入到像暴龍這樣陣容完整的爭冠強權，「我感覺自己好像在作弊。」

今天林書豪在第一節剩下4分鐘時，首次披上暴龍戰袍替補出場，獲得主場觀眾起立鼓掌致敬，場面動人。

林書豪賽後對此表示：「之前每次來到多倫多我都像來到主場一樣，不論我為哪隊打球，這裡的粉絲總是熱情支持我；但是面臨像今晚這種待遇.....就算我已極力克制我的情緒，還是讓我感到非常溫暖、窩心。」

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