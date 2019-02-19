棒球》野手未滿20歲入選日本隊 清宮幸太郎、村上宗隆創紀錄

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕為了備戰12強、以及2020年東京奧運，日本國家隊將於3月9日、10日和墨西哥國家隊進行交流賽，昨天公布28人名單，包含日本火腿清宮幸太郎、養樂多村上宗隆都入選，這兩人年齡都未滿20歲，創下日本隊野手最速紀錄。

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根據《體育報知》報導，這份28人名單中，有11人首次入選頂尖的日本國家隊，這批國家隊成員平均年齡僅24.4歲。其中，清宮幸太郎在學生時期曾兩度入選日本代表隊。他表示，身為職業選手，被選進日本隊是件很光榮的事情。

村上宗隆去年曾來台打過冬季聯盟。（資料照，中職提供）

過去橫濱DeNA主砲筒香嘉智、廣島堂林翔太曾以高校畢業3年身分，入選日本國家隊，如今才從高校畢業2年的清宮幸太郎、村上宗隆就入選日本隊，創日本隊野手最快紀錄。

清宮幸太郎表示，「作為選手仍未成熟，如今身為日本代表隊一員，會全力為球隊拚戰。隊友們都是偉大的前輩，不想輸球，抱持著奮戰到底的精神打比賽。」

清宮幸太郎上季菜鳥年在一軍出賽53場，7轟、18分打點、打擊率2成；村上宗隆上季出賽6場，有1轟、2打點，打擊率0.083。兩人都是球隊重點培養的潛力好手。

日墨交流賽 日本隊28人名單：

投手：

梅野雄吾（養樂多）

山岡泰輔（歐力士）

原樹理（養樂多）

松永昂大（羅德）

山崎康晃（橫濱DeNA）

今永昇太（橫濱DeNA）

高橋禮（軟銀）

三上朋也（橫濱DeNA）

森唯斗（軟銀）

山本由伸（歐力士）

森原康平（樂天）

田口麗斗（巨人）

捕手：

小林誠司（巨人）

田村龍弘（羅德）

甲斐拓也（軟銀）

內野手：

京田陽太（中日）

吉川尚輝（巨人）

大山悠輔（阪神）

清宮幸太郎（日本火腿）

中村獎吾（羅德）

岡本和真（巨人）

村上宗隆（養樂多）

外野手：

田中和基（養樂多）

吉田正尚（歐力士）

野間峻祥（廣島）

上林誠知（軟銀）

近藤健介（日本火腿）

西川遙輝（日本火腿）

清宮幸太郎。（資料照，記者林正堃攝）

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