籃球》世仇戰平均票價高達12萬 「詹皇接班人」只打36秒就傷退

杜克大學怪物新人威廉森受傷。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕杜克大學怪物新人威廉森（Zion Williamson）被外界譽為「詹皇接班人」，今天球隊碰上死對頭北卡大學，這場比賽未演先轟動，門票甚至飆到平均4670美元（約新台幣12萬）。根據《ESPN》指出，威廉森只打36秒就因膝蓋受傷，不會再回到比賽。

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威廉森一開賽在外線持球進攻，準備單打時，左腳疑似把鞋子穿破，重心不穩跌坐在地上。威廉森當下表情相當痛苦，直接離開球場。杜克大學官方也宣布，威廉森不會再回到這場比賽。

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美國媒體《Amico Hoop》就在推特上發文說，「一張門票2600美元，然而威廉森只打33秒就退場。天阿！」而另名《The Action Network》記者Darren Rovell則說，「花了大筆錢看威廉森。他只打33秒。」

威廉森這個賽季平均可拿22.4分、9.2籃板、2.3次助攻，他是今年NBA選秀會的狀元熱門人選。但杜克大學少了這位好手後，比賽最終以72：88不敵北卡大學。（更新時間：1212）

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杜克大學怪物新人威廉森剛開賽受傷，沒有再回到該場比賽。（美聯社）

杜克大學怪物新人威廉森受傷。（今日美國）

杜克大學怪物新人威廉森剛開賽受傷，沒有再回到該場比賽。（美聯社）

杜克大學怪物新人威廉森（中）剛開賽受傷，無奈退場治療。（法新社）

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