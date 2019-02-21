網球》謝淑薇再度單日二連勝 杜拜單、雙打都晉4強

謝淑薇單、雙打都取勝。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8712萬台幣）的杜拜女網賽，謝淑薇再度單日二連勝，單、雙打都通過考驗安抵4強！

單打8強歷經2小時惡鬥，3盤氣走了捷克第4種子普利絲可娃（Karolina Pliskova）後，被WTA官網譽為「巨人殺手」的謝淑薇稍事休息，又與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）再出擊，第3種子「台捷聯軍」雙打8強對上第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲 （Demi Schuurs） 。

請繼續往下閱讀...

單、雙打兼顧的謝淑薇，也是去年杜拜雙打亞軍，韌性十足的她，與東歐老戰友穩紮穩打，掌控節奏一路領先下，6：2、6：4強壓「德荷人馬」，小薇組合另張準決席門票跟著到手，下個對手將為第9種子詹皓晴／詹詠然對決克羅埃西亞茱拉克（Darija Jurak）／羅馬尼亞歐拉魯（Raluca Olaru）的勝方。

謝淑薇。（法新社）

謝淑薇一日2勝。（歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/