NBA Live》林書豪找手感 首節暴龍3分領先馬刺

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 馬刺 23 31 54 暴龍 26 29 55

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 阻攻 失誤 得分 林書豪 0-4 0-3 2-2 1 1 1 0 0 2

第四節

第三節

第二節

次節回來，兩隊互有攻勢，林書豪靠著切入製造對方犯規，兩次穩罰幫助自己得分開張，此時馬刺逐漸找回手感，貝坦斯（Davis Bertans）先在外線命中，縮小比分差，隨後艾德瑞吉2罰命中，馬刺打出一波12：1的攻勢將比分逆轉超前。

然而馬刺在防守上仍一蹋糊塗，讓D.格林逮到空檔，連續命中兩顆三分球，迅速將落後的比賽追回來，接著兩隊激戰數度戰平，分數僵持不下。

請繼續往下閱讀...

第一節

兩隊開賽命中率都不高，馬刺除了德羅森之外，其餘球員都還未進入狀況頻頻失誤，不過暴龍靠著羅利、D.格林在外線出手取得領先。

第一節最後4分05秒，暴龍換上林書豪，而他一上場馬上就貢獻一次抄截，不過休息將近1週後，豪小子似乎仍再找手感，前三次出手皆盡墨，拿下1籃板、1助攻。

馬刺在佛比斯急停跳投得手後，一度取得領先，不過暴龍伊巴卡一口氣連拿5分，再度將領先優勢要了回來，首節打完暫時以26：23領先馬刺。

兩隊先發陣容：

馬刺先發五人：德羅森（DeMar DeRozan）、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、蓋伊（Rudy Gay）、D.懷特（Derrick White）、佛比斯（Bryn Forbes）

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、雷納德（Kawhi Leonard）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、伊巴卡（Serge Ibaka）

賽前

林書豪本季出賽52場，平均上場時間19.8分，場均有10.7分、3.6助攻、2.4籃板，投籃命中率有46.6％，三分球命中率則有32.6％。

暴龍目前戰績43勝16敗，暫居東部第二，與東部龍頭公鹿剩1.5場勝差。暴龍近10戰拿下7勝、近期更是6連勝；馬刺則是排在西部第7名，戰績33勝36敗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/