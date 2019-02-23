中職》各隊註冊球員公布 王建民首次出現在中職名單

富邦今年季前正式將王建民登錄為投手教練。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕距離新球季開打還有30天，中華職棒今天公布各隊申請註冊球員名單，中信兄弟以65人打破單隊球員總數紀錄，王建民首次出現在中職名單上，而且是一軍投手教練。

兄弟今年註冊65人（含洋將），打破2017年Lamigo桃猿59人（含洋將）的紀錄，其中48人是可以打一軍的註冊球員，17人是只能打二軍的合約所屬球員；富邦悍將、統一獅、猿隊各註冊61、59、57人，獅、猿兩隊都還沒註冊洋將。



兄弟本土球員有62人，也打破2017年悍將、2018年兄弟與猿隊共同保持的58人，前3次悍將、兄弟與猿隊都還沒登錄洋將，因此沒能打破球員總數紀錄；獅隊、悍將、猿隊今年各有59、58、57位本土球員。



王建民去年6月擔任悍將二軍客座投手教練，當時球團並未正式註冊，去年11月再次擔任客座投手教練，球團於今年季前正式將他登錄為一軍投手教練，相當程度保留隨時改登錄球員的操作空間。

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王建民日前在富邦悍將春訓基地練投。（資料照，記者徐正揚攝）

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