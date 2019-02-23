中職》富邦把王建民降二軍 身分仍是正式教練

富邦悍將把王建民（右）改為二軍投手教練。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨天向中華職棒提交開季註冊名單，把王建民列為一軍投手教練，當聯盟今天按規定公布後，球團立即做出異動，把他改為二軍投手教練，沒有改變的事實是，他首次出現在中職註冊名單上，身分是正式教練。



中職各隊都於昨天提交註冊名單，悍將是最晚送達的球隊，且把王建民註冊為一軍投手教練，當聯盟今天正式公布後，富邦球團以「僅是誤會一場，應是比對名單時出錯」為由，立即把他降為二軍投手教練，一軍投手教練由二軍投手教練余文彬擔任。



王建民去年6月受邀擔任悍將客座投手教練，球團為讓他能在二軍比賽中觀察投手表現，把他登錄為訓練員，以便隨隊並進入休息區，即便球團認為他今年仍是客座教練，但在聯盟的身分認定上，只要放進註冊名單，不論在一軍或二軍，就是正式教練。



按照中職規章，年度例行賽開始30日前，各球團須於聯盟公告之球團申請註冊日下午5時前，將所屬球員向聯盟申請註冊，各球團註冊球員人數最低須達46人，且不得超過60人，球員兼教練要列入球員人數計算。

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