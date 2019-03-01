網球》「壞小子」基里奧斯打臉觀眾 拍落瓦林卡晉四強

基里奧斯晉級四強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP500等級的墨西哥公開賽四強今天出爐，由澳洲壞小子基里奧斯（Nick Kyrgios）、美國長人伊斯納（John Isner）、第2種子A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）及英國黑馬諾里（Cameron Norrie）來爭奪決賽門票。

基里奧斯在第二輪就迎戰西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），失了首盤後上演逆轉秀，雖然引發爭議還遭觀眾噓聲伺候，下一輪他仍展現韌性，以7：5、6：7、6：4擊敗瑞士二哥瓦林卡（Stan Wawrinka），晉級四強後將面對美國208公分的長人重炮手伊斯納，兩人生涯交手四次，各拿下2勝持平。

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另一邊則是德國第2種子A.茲維瑞夫將對決英國黑馬諾里，世界排名64的諾里在次輪以7：6、4：6、6：3爆冷拍落阿根廷「小巨人」施瓦茲曼（Diego Schwartzman），8強也直落二輕鬆獲勝。

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A.茲維瑞夫。（歐新社）

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