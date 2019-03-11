NBA》林書豪連2戰得分雙位數 暴龍三分雨轟垮熱火

林書豪上籃。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕儘管暴龍當家一哥雷納德（Kawhi Leonard）輪休，全隊8人得分達雙位數，轟進21顆三分彈徹底擊潰對手，林書豪此戰拿11分，攻守都有表現，最終暴龍125：104在熱火主場逞威，收下2連勝。

昨靠公鹿擊敗黃蜂助攻，暴龍成為聯盟第二隊確定晉級季後賽的球隊，今展開客場之旅第二戰，暴龍半場打完就取得14分領先，林書豪仍在找手感，1分未得，直到第三節讀秒階段的切入上籃得分才開張，末節3投2中包含1顆三分球，單節進帳9分，暴龍終場以21分差痛宰對手。

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羅利拿24分。（美聯社）

北境大軍此戰外線準星達52.5％，21顆三分球追平隊史單場紀錄，羅利（Kyle Lowry）包辦6顆，繳出全場最高24分，外帶10助攻、7籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）20分居次，D.格林（ Danny Green）外線8投5中、拿15分，林書豪上場23分鐘，7投3中、外線3投1中拿11分，連兩戰有雙位數得分，外帶3籃板、2阻攻、2抄截。

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熱火以艾德巴約（Bam Adebayo）19分表現最佳，魏德（Dwyane Wade）和衛特斯（Dion Waiters）皆拿下全隊次高的15分，熱火今慘敗4連勝告終。

熱火招牌球星魏德拿15分。（美聯社）

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