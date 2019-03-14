台日交流賽Live》林泓育敲陽春砲 桃猿 1：5 羅德

兩隊交流多年，球員間也建立感情，Lamgio 一到球場，羅德清田育宏就跑到休息區和郭嚴文打招呼。（特派記者林正堃攝）

第三局

3局上，余德龍敲滾地球出局，藍寅倫敲中外野安打，廖健富遭到三振，陳俊秀敲內野滾地球出局。桃猿暫時以1：5落後。



第二局

2局下，藤岡裕大敲左外野飛球出局，岡大海再敲安上壘，並盜上二壘，荻野貴司獲得保送，中村獎吾敲左外野界外飛球遭到接殺。萊爾德獲得保送，羅德2出局攻占滿壘，洪聖欽發生暴投，三壘跑者岡大海回來得分。角中勝也敲中外野飛球遭接殺。

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2局上，林泓育敲出中外野陽春砲，桃猿追回1分。朱育賢敲滾地球出局，郭嚴文獲得保送，林承飛敲三壘方向滾地球，羅德三壘手萊爾德封殺二壘。2出局後，梁家榮敲左外野飛球出局。

第一局

1局下，岡大海敲出右外野陽春砲，羅德先馳得點。荻野貴司獲得保送，並盜上二壘，中村獎吾敲帶有1分打點的一壘安打，羅德再添1分，萊爾德再敲安，羅德攻占一、三壘，角中勝也揮出左、中外野二壘安打，羅德再得2分。葉家淇一個人都沒解決，被換下場。

桃猿換洪聖欽接替投球，瓦加斯敲內野飛球出局。清田育宏敲安打，羅德攻占一、三壘，洪聖欽讓江村直也敲雙殺打，結束這個半局。羅德首局就攻4分。

1局上，藍寅倫遭到三振，廖健富敲左外野飛球出局，陳俊秀擊出二壘方向滾地球出局，桃猿首局三上三下。

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〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿遠赴日本，和日本職棒羅德隊進行兩場交流賽，今天首戰桃猿隊派出21歲左投葉家淇先發，而羅德則推出早稻田高材生小島和哉主投。

桃猿先發名單：

1.藍寅倫 右外野

2.廖健富 指定打擊

3.陳俊秀 一壘手

4.林泓育 捕手

5.朱育賢 左外野

6.郭嚴文 二壘手

7.林承飛 游擊手

8.梁家榮 三壘手

9.余德龍 中外野

先發：葉家淇

羅德先發名單

1.岡大海 中外野

2.荻野貴司 右外野

3.中村獎吾 二壘手

4.萊爾德（Brandon Laird） 三壘手

5.角中勝也 左外野

6.瓦加斯（Kennys Vargas） 一壘手

7.清田育宏 指定打擊

8.江村直也 捕手

9.藤岡裕大 游擊手

先發：小島和哉

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Lamgio桃猿選手到球場熱身。（特派記者林正堃攝）

球隊一到球場，羅德監督井口資仁和劉玠廷、洪一中就話起家常。（特派記者林正堃攝）

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