台日交流賽Live》郭嚴文、陽耀勳敲安帶打點 李茲5局好投封鎖羅德

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R 羅德 0 0 0 0 0 0 桃猿 0 2 0 0 0 2

第六局

桃猿更換投手，李茲下場，黃子鵬上場。

第五局

5上，羅德三上三下。

5下，桃猿三上三下。

第四局

4上，鈴木大地在二人出局敲安，高濱卓也飛球接殺，形成三人出局。

4下，林智平敲出穿越三游防線的一壘安打，不過林承飛敲飛球被接殺，三人出局。

請繼續往下閱讀...

第三局

3上，羅德三上三下。



3下，桃猿三上三下。

第二局

2上，Kenny Vargas靠郭嚴文失誤上壘，鈴木大地擊出右外野安打，高濱卓也擊出本壘後方飛球遭接殺，田村龍弘被三振，平澤大河擊出左外野飛球接殺，成為第三個出局數，留下殘壘。

2下，林泓育被三振，陳俊秀敲二壘長打，郭嚴文敲出穿越安打，桃猿先馳得點，林智平再敲安打，郭永維吞K，陽耀勳敲右外野安打，帶有1分打點，詹智堯敲滾地球出局，結束桃猿該局攻勢。

郭嚴文敲適時安打。（特派記者林正堃攝）

郭嚴文。（特派記者林正堃攝）

陽耀勳。（特派記者林正堃攝）

第一局



1上，李茲讓岡大海擊出滾地球出局，伊志嶺翔大四壞保送並靠盜壘攻佔得點圈，但李茲成功解決接下來的2名打者化解危機。

1下，詹智堯吞K，廖健富擊出飛球出局，藍寅倫滾地球出局，桃猿三上三下。

李茲開賽控球不穩，第一球對岡大海投出近身球。（特派記者林正堃攝）

羅德先發投手石川步。（特派記者林正堃攝）

Lamigo桃猿先發

第1棒，詹智堯（中外野手）

第2棒，廖健富（捕手）

第3棒，藍寅倫（左外野手）

第4棒，林泓育（DH）

第5棒，陳俊秀（一壘手）

第6棒，郭嚴文（二壘手）

第7棒，林智平（三壘手）

第8棒，郭永維（游擊手）

第9棒，陽耀勳（右外野手）

投手：李茲

桃猿隊先發投手李茲。（特派記者林正堃攝）



千葉海洋羅德先發



第1棒，岡大海（右外野手）

第2棒，伊志嶺翔大（左外野手）

第3棒，藤原恭大（中外野手）

第4棒，中村獎吾 （二壘手）

第5棒，Kenny Vargas （DH）

第6棒，鈴木大地（三壘手）

第7棒，高濱卓也（一壘手）

第8棒，田村龍弘（捕手）

第9棒，平澤大河（游擊手）

投手：石川步

桃猿隊賴智垣。（特派記者林正堃攝）

陳冠宇跟洪總打招呼，笑說託Lamgio 之福，今天才能到一軍賽場。（特派記者林正堃攝）

陳冠宇、李杜軒參與練球，可能會上場。（特派記者林正堃攝）

李杜軒賽前練球。（特派記者林正堃攝）

陳冠宇參與賽前練球，今有機會登板。（特派記者林正堃攝）

陳禹勳賽前練球。（特派記者林正堃攝）

賽前報導

桃猿與羅德將在中午12點迎來第二場交流賽，羅德推出石川步主投，桃猿則由新洋投李茲應戰。昨桃猿以3：13慘敗，今天要力拚討回顏面。

羅德隊今天在自家主場再戰Lamigo桃猿，賽前兩位台將陳冠宇、李杜軒都隨隊。

相關新聞：台日交流賽》陳冠宇、李杜軒今隨羅德戰桃猿 陳冠宇今年拚先發

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/