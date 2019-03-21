NBA Live》林書豪上半場拿4分 暴龍拉開比分差遙遙領先

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 暴龍 37 24 17 78 雷霆 31 24 3 60

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 阻攻 失誤 得分 林書豪 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 4

第四節

第三節

易籃後，雷霆在短短1分半鐘就發生兩次失誤，讓暴龍打出一波8：0的攻勢，兩隊的比分差也來到20分之多，雷霆好不容易才靠著J.葛蘭特雙手爆扣止血，卻又在5分多鐘時發生失誤。

第二節

表現精采的林書豪次節也留在場上，不過接下來只出手了一次，就被換下場休息，暴龍在一哥雷納德帶領下，繼續火力全開猛攻，打出一波10：2的攻勢把比分拉開。但魏斯布魯克此時又挺身而出，連拿4分再度將比分差縮小到個位數，暴龍也趕緊喊出暫停。

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暫停過後暴龍重整旗鼓，西亞卡姆、M.加索攜手又將比分拉開，加上雷霆幾波進攻都無功而返，佛格森的底角三分球雖然一度追進比數，不過范維利特馬上也吃掉施洛德（Dennis Schroder），上半場打完暴龍以61：53領先雷霆。

第一節

暴龍開賽就打得強勢，不過主場出賽的雷霆也不甘示弱回應，兩隊從開賽就展開激戰。暴龍雖然靠著射手群在外線輪番猛轟，手節就轟出5顆三分球但只要稍微把比數拉開，魏斯布魯克馬上就會領軍追上，將分數僅咬，兩隊數度戰平。

首節最後1分58秒，暴龍以3分稍微領先時，將林書豪換上場，他馬上把握機會第一次出手就漂亮命中，隨後又靠著罰球再拿2分，而林書豪上場後也帶動場上攻勢，讓暴龍得以拉開比分，首節打完就以37：31暫時領先，林書豪單節打不到2分鐘就高效率拿下4分。

兩隊先發陣容：

暴龍先發五人：范維利特（Fred VanVleet）、雷納德（Kawhi Leonard）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

雷霆先發五人：魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George）、亞當斯 （Steven Adams）、佛格森（Terrance Ferguson）、J.葛蘭特（Jerami Grant）

賽前

明星週前加盟暴龍的台裔後衛林書豪本季出賽64場，平均上場時間19.9分，場均有10.2分、3.3助攻、2.4籃板，投籃命中率有45.0％，三分球命中率則有30.0％，前役替補出戰尼克繳出轉隊後新高的20分。

已經確定晉級季後賽的暴龍目前以50勝21敗暫居東部第二，近10戰拿下6勝，雷霆則是排在西部第6名，戰績42勝26敗。

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