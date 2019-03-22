MLB》台灣媒體提問 一朗反應引日本球迷熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日籍球星鈴木一朗於21日午夜召開記者會宣布引退，開放現場三、四百名記者「問到飽」，記者會進行將近85分鐘。其中，台灣媒體也向一朗提問，對台灣球迷有什麼想要傳達的訊息，一朗的幽默回應，意外引起日本球迷在網路上討論。

提問中，台灣記者先向一朗說聲「辛苦了」，隨後詢問道，「在台灣，一朗桑的球迷非常多，想請問有沒有想對台灣球迷傳達什麼訊息呢？例如想來台灣指導之類？」過程中，一朗相當友善且專心聆聽問題，聽見自己在台灣有很多粉絲時，點了點頭，嘴角還微微上揚。

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聽完問題後，一朗開口就幽默回應，「嗯，我是蠻想知道陳（偉殷）現在好不好耶，曾是隊友嘛，陳現在有健康地好好投球對吧？（向記者確認過後）聽到這個比什麼都還重要。」

隨後記者再詢問有沒有計畫造訪台灣？一朗則說，「雖然說現在是還沒有規劃，不過以前有去過喔！去過一次，那時（對台灣）印象是很溫柔，心地善良，就覺得人很溫柔，感覺很好。」最後記者向一朗致謝時，一朗也相當親切回應「謝謝」。

85分鐘的冗長記者會中，一朗對部分日本媒體瑣碎問題，難免露出無奈神情，甚至苦笑回問記者「現在問這個？」有別於此，面對台灣媒體的溫柔引起日本球迷熱議，「一朗對台灣的記者好溫柔啊」、「一朗對台灣的記者表情顯然較溫和，非常友善地應答」、「一朗對台灣記者和日本的差別好大呀」。

日本球迷反應：

イチロー選手の会見。日本語がちょっとたどたどしい台湾の女性記者に、すごく優しく、丁寧に返答していて、温かい気持ちになりました。「台湾に行ったことありますよ」「チェンは元気ですか？」「台湾は優しい方が多いですよね」などなど。さすが。#イチロー引退会見 — Ayako Oikawa （@AyakoOikawa） 2019年3月21日

イチロー選手の記者会見を見て、台湾の記者さんと最後の記者さんの質問が個人的に好印象だった。イチロー選手自身がアメリカで外国人として扱われていたからこそ、台湾の記者さんに対して優しく丁寧に答えていたのかなと感じた。あれだけのスターでも、アメリカではいろいろあったんだろうな… — たかいち （@takaichi1981） 2019年3月21日

イチロー

台湾人の記者への対応やっさしいな — まえっく#7主義 （@carp_kozou_0910） 2019年3月21日

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