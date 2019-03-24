UBA冠軍戰火熱開打 今日賽事預告與轉播

UBA冠軍戰今登場，義守挑戰隊史首冠。（記者林正堃攝）

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UBA總冠軍賽今開打，女子組冠軍戰由世新大學出戰佛光大學，世新中鋒林蝶昨繳出「雙20」成績單，今天她能延續手感並率隊奪冠嗎？男子組則由義守大學對上健行科大，義守要力拚奪冠並締造歷史新頁，而去年亞軍作收的健行科大，此役將尋求重返榮耀。

中職例行賽今兩地開打，桃園球場由中信兄弟碰上Lamigo桃猿，象隊派出艾迪頓掛帥先發，猿隊則由尼克斯主投。台南球場由統一獅坐鎮主場迎戰富邦悍將，獅隊此役推出小將江辰晏先發，悍將則派出洋投索沙主投。精采比賽，球迷們記得準時鎖定轉播！

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NBA例行賽來到尾聲，早上8點30分由獨行俠出戰勇士。獨行俠近況慘澹，近11戰吞下10敗，此役碰上強敵勇士，當家新秀東契奇（Luka Doncic）能否率隊終止連敗呢？而勇士目前與金塊已無勝差，若想奪下西部龍頭，場場都是關鍵。另外，中午11點還有活塞出戰拓荒者的比賽，喜愛籃球的球迷們不要錯過。

UBA總冠軍賽

13:00 北市大學@台灣師大（女季軍賽）

15:00 台灣師大@國立體大（男季軍賽）

17:00 世新大學@佛光大學（女冠軍賽）

19:00 義守大學@健行科大（男冠軍賽）

轉播：FOX體育、FOX體育3台

CPBL例行賽

17:05 中信兄弟@Lamigo桃猿

轉播：ELEVEN SPORTS1、麥卡貝網路電視、Line Today、Yahoo TV

17:05 富邦悍將@統一獅

轉播：WinTV、愛爾達體育2台、ELEVEN SPORTS、Line Today、Yahoo TV

NBA例行賽

08:30 獨行俠@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 活塞@拓荒者（D-Live）緯來體育

ABL東南亞職籃

14:30 寶島夢想家@馬來西亞猛龍 愛爾達體育1台

SBL例行賽

19:00 達欣@台銀 WinTV、麥卡貝網路電視

NPB熱身賽

12:00 日本火腿@養樂多 FOX體育2台

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