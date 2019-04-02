MLB》曾放話永不回韓國 他今締造大聯盟史上唯一紀錄

凱利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕從韓職投回美職的30歲投手凱利（Merrill Kelly），今日在響尾蛇隊完成大聯盟生涯初登板，對教士演出6局失3分優質先發，拿下首勝，更與同是生涯初登板的隊友達普藍提亞（Jon Duplantier）創下大聯盟史上唯一的紀錄。

凱利2010年在選秀會被光芒選中，但過去最高層級只上到3A，過去4年轉戰韓職SK飛龍表現優異，響尾蛇隊去年底捧出2年合約網羅他擔任球隊今年第5號先發，不過他離開韓國後曾表示，因為稅務問題讓他永遠不想再回韓國。

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今天凱利大聯盟初登板，前5局無失分，第6局才因高飛犧牲打和全壘打失掉3分，完成6局投球任務。同場的響尾蛇農場2號新秀、24歲投手達普藍提亞今天剛上大聯盟，在第7局接替凱利投球，3局無失分拿下救援成功，響尾蛇最後以10：3擊敗教士。

這是大聯盟1969年開始列入救援成功制度以來，第一次有先發投手生涯初登板拿勝投、且救援投手也是初登板拿下救援點。

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