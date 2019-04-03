日職Live》攻守俱佳！ 王柏融連4場敲安打又演美技

第四局

4局上，王柏融第二度上場打擊，擊出滾地安打，連續4場敲出安打。

第二局

2局下，重返左外野防區的王柏融，雖然因為仙台天氣寒冷，頭套包到只露出眼睛，但2局下面對銀次的強勁球精準判斷落點，一個美技飛撲將球接進手套。

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第一局

1局上，王柏融在1出局滿壘上場打擊，第一球就攻擊，無奈形成游擊滾地球，樂天內野策動6-4-3雙殺，終結火腿攻勢。

大王首打席逐球

1 噴射球 142KM 擊成滾球（雙殺）

賽前

日本火腿今天在仙台與樂天金鷲進行3連戰第2場，連續3場有安打的王柏融繼續先發打第5棒，今天上場守左外野，連續場次能否繼續推進，比賽後段能否與宋家豪投打對決，都是台灣球迷關注焦點。

王柏融賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

火腿

1 西川遙輝 中外野

2 大田泰示 右外野

3 近藤健介 指定打擊

4 中田翔 一壘

5 王柏融 左外野

6 淺間大基 三壘

7 石井一成 二壘

8 石川亮 捕手

9 中島卓也 游擊

先發投手：羅德里奎茲

樂天

1 田中和基 中外野

2 茂木榮五郎 三壘

3 淺村榮斗 二壘

4 島內宏明 左外野

5 惠勒 指定打擊

6 銀次 一壘

7 藤田一也 游擊

8 嶋基宏 捕手

9 辰己涼介 右外野

先發投手：福井優也

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