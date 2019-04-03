日職Live》攻守俱佳！ 王柏融連4場敲安打又演美技

2019/04/03 13:00

第四局

4局上，王柏融第二度上場打擊，擊出滾地安打，連續4場敲出安打。

第二局

2局下，重返左外野防區的王柏融，雖然因為仙台天氣寒冷，頭套包到只露出眼睛，但2局下面對銀次的強勁球精準判斷落點，一個美技飛撲將球接進手套。

第一局

1局上，王柏融在1出局滿壘上場打擊，第一球就攻擊，無奈形成游擊滾地球，樂天內野策動6-4-3雙殺，終結火腿攻勢。

大王首打席逐球

1 噴射球 142KM 擊成滾球（雙殺）

賽前

日本火腿今天在仙台與樂天金鷲進行3連戰第2場，連續3場有安打的王柏融繼續先發打第5棒，今天上場守左外野，連續場次能否繼續推進，比賽後段能否與宋家豪投打對決，都是台灣球迷關注焦點。

王柏融賽前練習。（特派記者陳志曲攝）

火腿

1　西川遙輝　中外野
2　大田泰示　右外野
3　近藤健介　指定打擊
4　中田翔　一壘
5　王柏融　左外野
6　淺間大基　三壘
7　石井一成　二壘
8　石川亮　捕手
9　中島卓也　游擊
先發投手：羅德里奎茲

樂天

1　田中和基　中外野
2　茂木榮五郎　三壘
3　淺村榮斗　二壘
4　島內宏明　左外野
5　惠勒　指定打擊
6　銀次　一壘
7　藤田一也　游擊
8　嶋基宏　捕手
9　辰己涼介　右外野
先發投手：福井優也

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