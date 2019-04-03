日職Live》攻守俱佳！ 王柏融連4場敲安打又演美技

第四局
4局上，王柏融第二度上場打擊，擊出滾地安打，連續4場敲出安打。
第二局
2局下，重返左外野防區的王柏融，雖然因為仙台天氣寒冷，頭套包到只露出眼睛，但2局下面對銀次的強勁球精準判斷落點，一個美技飛撲將球接進手套。
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第一局
1局上，王柏融在1出局滿壘上場打擊，第一球就攻擊，無奈形成游擊滾地球，樂天內野策動6-4-3雙殺，終結火腿攻勢。
大王首打席逐球
1 噴射球 142KM 擊成滾球（雙殺）
賽前
日本火腿今天在仙台與樂天金鷲進行3連戰第2場，連續3場有安打的王柏融繼續先發打第5棒，今天上場守左外野，連續場次能否繼續推進，比賽後段能否與宋家豪投打對決，都是台灣球迷關注焦點。
王柏融賽前練習。（特派記者陳志曲攝）
火腿
1 西川遙輝 中外野
2 大田泰示 右外野
3 近藤健介 指定打擊
4 中田翔 一壘
5 王柏融 左外野
6 淺間大基 三壘
7 石井一成 二壘
8 石川亮 捕手
9 中島卓也 游擊
先發投手：羅德里奎茲
樂天
1 田中和基 中外野
2 茂木榮五郎 三壘
3 淺村榮斗 二壘
4 島內宏明 左外野
5 惠勒 指定打擊
6 銀次 一壘
7 藤田一也 游擊
8 嶋基宏 捕手
9 辰己涼介 右外野
先發投手：福井優也
本日のスタメン！今日は13時プレイボール！#lovefighters #飛び出せ新時代 pic.twitter.com/n4qPtJie0E— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 2019年4月3日
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