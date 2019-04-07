羽球 Live》戴資穎拍落山口茜 大馬公開賽三連霸

世界球后戴資穎直落二擊敗日本一姐，大馬公開賽開心封后。（美聯社）

第二局

次局回來，戴資穎連續在網前放小球，開局就取得3：0領先，不過接下來小戴失誤偏多，讓山口茜趁勢直起直追，一度反超比數，接著雙方互有來往激戰，分數呈現拉鋸，兩人來到10：10時，戴資穎回球出界，目前暫時以10：11落後。

技術暫停後，兩人不相上下，數度戰平。不過小戴挺住壓力，一分一分拿，率先以20：19搶下局末點，最後一次漂亮的網前小球，山口茜回球失誤，戴資穎最終就以21：19擊敗對手，大馬公開賽笑納3連霸。

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第一局

開賽戴資穎就打得相當強勢，幾次前後調動山口茜，讓日本一姐發生多失誤，開局就先取得6：1。山口茜雖然回穩追回3分，不過小戴仍以收放自如的招牌假動作，以11：8暫時領先。

短暫暫停後，山口茜雖然連追回2分，但小戴不急不徐、穩扎穩打，加上對手頻頻掛網，一口氣將領先拉開到17：13，隨後再連拿3分率先搶下局點，最後山口茜回球出界，小戴21：16率先收下首局。

賽前

〔體育中心／綜合報導〕世界球后戴資穎昨擊敗中國的陳雨菲，收下超級750系列馬來西亞公開賽決賽門票，冠軍戰將碰上日本女將山口茜，小戴要尋求本季首冠與完成大馬賽三連霸的偉業。戴資穎生涯與山口茜碰頭14次，取得對戰8勝6負，上一次交手是今年全英公開賽四強，當時小戴以21：13、 10：21、21：8勝出。

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