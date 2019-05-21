NBA Live》柯瑞拿37分 勇士橫掃拓荒者闖進總冠軍賽

柯瑞拿到37分。（美聯社）

延長賽

雙方互有攻勢，麥考倫跳投得分，勇士麥金尼搶到進攻籃板，籃下放進2分，D.格林投進關鍵三分，勇士剩下38.8秒時，領先來到4分。里拉德上籃得到2分，但他在最後一擊沒進，勇士最後以119：117獲勝。

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柯瑞兄弟賽後擁抱。（美聯社）

勇士闖進總冠軍賽。（美聯社）

第四節

這節柯瑞先投進三分，拓荒者靠Z.柯林斯（Zach Collins）連得6分，助隊拉開到11分差。但勇士打出一波14：3攻勢，包含柯瑞切入上籃，雙方104：104戰成平手。

胡德投進2分，魯尼也得2分，D.格林投進中距離，助勇士超前比數。但里拉德投進三分，助拓荒者拿回領先，雷納德灌籃得分，拉開到3分差，但K.湯普森投進三分，雙方再度戰平。

兩隊戰成111：111，進入延長賽。

柯瑞目前得到37分，拓荒者以雷納德30分最佳。

第三節

拓荒者這節雙槍開火，打出23：8攻勢，拓荒者拉開到18分差。柯瑞則是回敬三分，D.格林籃下、李文斯頓、魯尼（Kevon Looney）聯手拿6分，追到8分差。



三節完，麥考倫得到24分，里拉德21分，雷納德27分；柯瑞則是拿到30分。

第二節

這節勇士李文斯頓（Shaun Livingston）連拿4分，但拓荒者打出6：0攻勢逆轉戰局。勇士靠柏格特（Andrew Bogut）灌籃追平比數，但坎特（Enes Kanter）跳投得手，麥考倫投進三分，拓荒者領先來到5分。

雷納德連投進兩顆三分，胡德（Rodney Hood）空中接力灌籃得分，助拓荒者一度領先9分。。之後雷納德拿2分，里拉德、雷納德飆進三分，拓荒者領先到達12分。

不過，柯瑞連拿8分，包含2顆三分。半場打完，拓荒者以69：65領先。

柯瑞半場得到25分，K.湯普森12分；拓荒者雷納德25分，麥考倫13分，里拉德12分。

雷納德半場得25分。（歐新社）

柯瑞。（法新社）

第一節

開賽兩隊互有攻勢，勇士開節13投11中，一度取得5分領先，拓荒者哈克雷斯完成三分打後，追至3分差。雷納德放進2分，麥考倫打進三分打，拓荒者反倒取得領先，柯瑞立即投進三分，之後他再投進三分，雷納德也飆進三分。

勇士方面，柯瑞首節得到12分，K.湯普森得到10分，J.貝爾、麥金尼各有6分；拓荒者方面，雷納德14分，麥考倫8分，里拉德7分。

麥考倫（右）。（法新社）

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勇士先發陣容：柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）、麥金尼（Alfonzo McKinnie）、D.格林（Draymond Green）、J.貝爾（Jordan Bell）

拓荒者先發陣容：里拉德（Damian Lillard）、麥考倫（CJ McCollum）、阿米努（Al-Farouq Aminu）、哈克雷斯（Maurice Harkless）、雷納德（Meyers Leonard）

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賽前

西部冠軍戰，勇士取得3：0的聽牌優勢，今天將在客場對上拓荒者。不過，勇士除了杜蘭特（Kevin Durant ）持續缺陣外，老將伊古達拉 （Andre Iguodala）此戰也因傷確定不會上場。

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