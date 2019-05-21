日職Live》王柏融獲1保送、3支0 樂天13：3大勝火腿

2019/05/21 20:37

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）

第九局

布萊許獲得四壞球保送，今江年晶擊出左外野二壘安打，再添1分打點，他此役繳出3安猛打賞，另有3分打點，樂天以9：3領先火腿。

火腿後援投手藤岡貴裕再投出2次保送，茂木榮五郎在滿壘擊出清壘的三壘安打，樂天單局灌進5分，樂天以13：3大幅領先火腿。

火腿最後半局未能得分，樂天終場以13：3大勝火腿，賞給對手3連敗，勝率跌破5成。 

第八局

近藤健介獲得四壞球保送，中田翔擊出中右外野二壘安打追回1分，火腿仍以3：8落後。王柏融第四打席對決牛棚左投高梨雄平，纏鬥7球後選到四壞球保送上壘。

王柏融第四打席逐球紀錄：

1.滑球　 122公里 好球

2.滑球　 122公里 好球

3.滑球　 122公里 壞球

4.速球　 137公里 壞球

5.速球　 137公里 界外

6.滑球　 125公里 壞球

7.滑球　 123公里 四壞球保送

第六局

淺村榮斗敲出左外野3分砲，本季第12轟出爐，連三場開轟，樂天擴大領先優勢，以7：1領先火腿。今江年晶在一二壘有人適時敲安，打回球隊第8分。

火腿6局下展開反攻，西川遙輝擊出右外野二壘安打，近藤健介擊出帶有1分打點的中外野二壘安打，火腿追到2：8落後。王柏融在二壘有人時，面對首球就出擊，敲出一壘強勁平飛球，可惜遭到樂天一壘手銀次接殺，無法幫助球隊打回分數。

第四局

王柏融面對左投塩見貴洋仍吃癟，纏鬥7球後揮棒落空，被曲球三振。

王柏融第二打席逐球紀錄：

1.噴射球 134公里 好球 

2.滑球　 126公里 好球

3.速球　 138公里 壞球

4.速球　 138公里 壞球

5.噴射球 135公里 界外

6.滑球　 125公里 界外

7.曲球　 112公里 三振 

第三局

金子弌大前3局都被攻占得點圈，惠勒、銀次接連敲安，今江年晶在一三壘有人適時擊出右外野安打，打回樂天的第3分。

嶋基宏擊出二壘滾地球，火腿原有機會抓到第三個出局數結束該局，但補防二壘的中島卓也出現守備失誤，讓樂天攻占滿壘，金子隨後對辰己涼介投出四壞球保送，再奉送樂天1分，以4：1領先火腿。

第二局

2上，嶋基宏在1人出局後敲出安打，辰己涼介擊出右外野直襲全壘打牆的二壘安打，形成二三壘有人，金子弌大讓茂木榮五郎擊出三壘界外球出局，接著再三振島內宏明化解危機。

王柏融2局下首打席面對樂天先發左投塩見貴洋，擊出一壘滾地球出局。

王柏融首打席逐球紀錄：

1.滑球　 126公里 好球
2.速球　 134公里 壞球
3.曲球　 104公里 好球
4.指叉球 128公里 一壘滾地球出局

第一局

前澤村賞投手金子弌大解決前兩棒後出現亂流，先對淺村榮斗投出四壞球保送，然後接連被惠勒和銀次擊出二壘安打，樂天先馳得點，以2 :0領先火腿。

火腿開路先鋒西川遙輝敲出左外野二壘安打，大田泰示擊出中外野飛球，跑者推進至三壘，近藤健介擊出高飛犧牲打，送回西川，火腿追到1：2落後。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天將在主場札幌巨蛋和樂天展開三連戰，火腿隊將派右投金子弌大先發，樂天則是推出30歲左投塩見貴洋。「大王」王柏融本季在札幌巨蛋打擊率僅0.212，對左投打擊率只有2成。

先發名單

火腿

1（中）西川遙輝 
2（右）大田泰示 
3（左）近藤健介
4（一）中田翔 
5（指）王柏融 
6（二）渡邊諒 
7（三）平沼翔太
8（捕）清水優心 
9（游）中島卓也
先發投手：金子弌大

樂天

1（游）茂木榮五郎
2（左）島內宏明 
3（二）淺村榮斗 
4（三）惠勒
5（一）銀次
6（右）布萊許
7（指）今江年晶
8（捕）嶋基宏
9（中）辰己涼介
先發投手：塩見貴洋

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