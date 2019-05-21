日職Live》王柏融獲1保送、3支0 樂天13：3大勝火腿

王柏融。（資料照，特派記者陳志曲攝）
第九局
布萊許獲得四壞球保送，今江年晶擊出左外野二壘安打，再添1分打點，他此役繳出3安猛打賞，另有3分打點，樂天以9：3領先火腿。
火腿後援投手藤岡貴裕再投出2次保送，茂木榮五郎在滿壘擊出清壘的三壘安打，樂天單局灌進5分，樂天以13：3大幅領先火腿。
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火腿最後半局未能得分，樂天終場以13：3大勝火腿，賞給對手3連敗，勝率跌破5成。
第八局
近藤健介獲得四壞球保送，中田翔擊出中右外野二壘安打追回1分，火腿仍以3：8落後。王柏融第四打席對決牛棚左投高梨雄平，纏鬥7球後選到四壞球保送上壘。
王柏融第四打席逐球紀錄：
1.滑球 122公里 好球
2.滑球 122公里 好球
3.滑球 122公里 壞球
4.速球 137公里 壞球
5.速球 137公里 界外
6.滑球 125公里 壞球
7.滑球 123公里 四壞球保送
第六局
淺村榮斗敲出左外野3分砲，本季第12轟出爐，連三場開轟，樂天擴大領先優勢，以7：1領先火腿。今江年晶在一二壘有人適時敲安，打回球隊第8分。
火腿6局下展開反攻，西川遙輝擊出右外野二壘安打，近藤健介擊出帶有1分打點的中外野二壘安打，火腿追到2：8落後。王柏融在二壘有人時，面對首球就出擊，敲出一壘強勁平飛球，可惜遭到樂天一壘手銀次接殺，無法幫助球隊打回分數。
第四局
王柏融面對左投塩見貴洋仍吃癟，纏鬥7球後揮棒落空，被曲球三振。
王柏融第二打席逐球紀錄：
1.噴射球 134公里 好球
2.滑球 126公里 好球
3.速球 138公里 壞球
4.速球 138公里 壞球
5.噴射球 135公里 界外
6.滑球 125公里 界外
7.曲球 112公里 三振
第三局
金子弌大前3局都被攻占得點圈，惠勒、銀次接連敲安，今江年晶在一三壘有人適時擊出右外野安打，打回樂天的第3分。
嶋基宏擊出二壘滾地球，火腿原有機會抓到第三個出局數結束該局，但補防二壘的中島卓也出現守備失誤，讓樂天攻占滿壘，金子隨後對辰己涼介投出四壞球保送，再奉送樂天1分，以4：1領先火腿。
第二局
2上，嶋基宏在1人出局後敲出安打，辰己涼介擊出右外野直襲全壘打牆的二壘安打，形成二三壘有人，金子弌大讓茂木榮五郎擊出三壘界外球出局，接著再三振島內宏明化解危機。
王柏融2局下首打席面對樂天先發左投塩見貴洋，擊出一壘滾地球出局。
王柏融首打席逐球紀錄：
1.滑球 126公里 好球
2.速球 134公里 壞球
3.曲球 104公里 好球
4.指叉球 128公里 一壘滾地球出局
第一局
前澤村賞投手金子弌大解決前兩棒後出現亂流，先對淺村榮斗投出四壞球保送，然後接連被惠勒和銀次擊出二壘安打，樂天先馳得點，以2 :0領先火腿。
火腿開路先鋒西川遙輝敲出左外野二壘安打，大田泰示擊出中外野飛球，跑者推進至三壘，近藤健介擊出高飛犧牲打，送回西川，火腿追到1：2落後。
賽前報導
〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天將在主場札幌巨蛋和樂天展開三連戰，火腿隊將派右投金子弌大先發，樂天則是推出30歲左投塩見貴洋。「大王」王柏融本季在札幌巨蛋打擊率僅0.212，對左投打擊率只有2成。
先發名單
火腿
1（中）西川遙輝
2（右）大田泰示
3（左）近藤健介
4（一）中田翔
5（指）王柏融
6（二）渡邊諒
7（三）平沼翔太
8（捕）清水優心
9（游）中島卓也
先發投手：金子弌大
樂天
1（游）茂木榮五郎
2（左）島內宏明
3（二）淺村榮斗
4（三）惠勒
5（一）銀次
6（右）布萊許
7（指）今江年晶
8（捕）嶋基宏
9（中）辰己涼介
先發投手：塩見貴洋