MLB》震撼！美國19歲超大物放棄大聯盟選秀 直接加盟日本職棒

〔體育中心／綜合報導〕美國大物寧願打日本職棒也不參加大聯盟選秀？19歲投手史都華（Carter Stewart）將顛覆常識，外傳可能加盟洋聯「日本一」軟銀，震撼美日棒球界。

身高198公分、最快球速98英里（約158公里）的史都華，去年6月參加大聯盟選秀以首輪第8順位被勇士隊選走。然而，勇士認為他手腕有健康疑慮，傳聞僅報價200萬美元，遠不及史都華陣營要求的370萬。

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後來史都華拒絕簽約，跑去讀大學，本來今年6月可望再次參加選秀。權威記者羅森索（Ken Rosenthal）卻爆出，史都華已和軟銀達成共識，幾乎確定獲得的條件比參加選秀還要好，外傳尋求價碼高達700萬美元（約2.2億台幣）。

對此，軟銀球團並未否認傳聞，表示現階段還沒辦法透露消息，但表示史都華是世界級的好選手，隊內優秀的球探確實有在觀察。

史都華經紀人為大名鼎鼎的波拉斯，2009年就曾傳出旗下客戶「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）談判陷僵局時，建議先進日本球界。如今成功說服史都華，讓美媒直言，未來大聯盟球隊沒能提出好價格的話，去日本打球將成選項之一。

史都華將加盟日職。（美聯社）

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