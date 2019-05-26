NBA Live》范維利特再扮板凳暴徒 暴龍半場暫落後公鹿

第二節

暴龍替補控衛范維利特飆進三分外線，暴龍一波5：2攻勢，但米德爾頓跳投回血，伊利亞索瓦在攻防兩端展現強大存在感，連抓兩個進攻籃板，加上投進三分球，公鹿38：26暫時領先。雙方接下來兩分鐘進攻打鐵，末節范維利特連續飆進兩顆三分球帶起攻勢，半場結束暴龍暫時以44：50落後。

第一節

公鹿開節由米德爾頓、布洛格登聯手飆進3顆三分，暫停回來後布雷德索連兩度助攻給隊友灌籃添加氣勢，加上替補上陣的伊利亞索瓦、希爾也跳出來投三分，公鹿本節三分球9投6中，首節結束以31：18領先暴龍。

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兩隊先發陣容

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

公鹿先發五人：亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布雷德索（Eric Bledsoe）、布洛格登（Malcolm Brogdon）、米德爾頓（Khris Middleton）、B.羅培茲（Brook Lopez）

賽前報導

〔記者林岳甫／綜合報導〕東部頭號種子公鹿在分部決賽開高走低，陷入2：3落後絕境，今天上午8點半在多倫多客場將力拚把戰線延長至第7戰。《繼續閱讀》

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