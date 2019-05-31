NBA Live》格林底角飆進三分彈 暴龍半場打完10分領先勇士

第二節

次節回來，勇士換上傷癒復出的中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），替補後衛Q.庫克（ Quinn Cook）一上來就命中三分彈，不過暴龍馬上以罰球和切入又將領先要回來，卡森斯站上罰球線兩罰幫助自己久違的得分開張，耶雷柯（Jonas Jerebko）再飆進三分球，幫勇士追到只剩下2分之差，暴龍射手范維利特（Fred VanVleet）馬上也回敬一顆，但接著卻發生失誤，讓Q.庫克反手放進2分，又將比分差縮小。

傷癒的卡森斯次節獲得上場機會。（今日美國）

暴龍一哥雷納德要到犯規罰進2分，才終止自己的得分乾旱期，不過接下來想飛身上籃時，卻被李文斯頓賞了一記無情麻辣鍋，讓勇士士氣一振，開起追分模式，D.格林2罰俱中先將比數追近，K.湯普森此時三分外線也終於開張，幫助勇士逆轉超前暴龍，但M.加索勾射放進2分，還是再度幫球隊要回領先。

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K.湯普森次節外線終於開張。（美聯社）

接下來西亞卡姆也挺身而出不到2分鐘內一個人連拿7分，暴龍藉機甩開勇士，最後11.3秒格林底角再飆進三分球，幫助暴龍將比分拉開到10分之多。首節火燙的柯瑞次節僅拿下2分，上半場打完共拿下13分，稍微找回手感的K.湯普森拿下9分；M.加索再進帳6分，目前拿下全場最高的14分，次節暴走的西亞卡姆則拿下12分。

西亞卡姆（左）次節暴走是暴龍領先的關鍵。（歐新社）

第一節

比賽正式開打，勇士一哥柯瑞率先要到犯規，靠著兩罰俱中替勇士率先破蛋，接著兩隊開始在外線互別苗頭，格林、雷納德接連命中，柯瑞也不客氣回敬，M.加索馬上弧頂又命中，不過勇士中鋒J.貝爾接獲柯瑞助功，籃下補進2分，幫助球隊追成9：9平手。

M.加索（左）第一節拿8分。（今日美國）

暫停過後，M.加索率先發難又飆進一顆三分球，暴龍格林又反手上籃再拿兩分，讓暴龍打出一波5：0的小高潮。而勇士隊柯瑞一人獨挑大樑，在外線出手放冷箭，而接下來雷納德上籃沒進，K.湯普森逮到機會切入放進超前分，不過羅利很快就出手替球隊要回領先。

柯瑞一人挑大樑，命中3顆三分球獨拿11分。（今日美國）

兩隊在首節後段命中率略為下滑，最後1分01秒西亞卡姆飆進暴龍第5顆三分球，幫助球隊拉開比分，而勇士則是靠著李文斯頓（Shaun Livingston）的兩罰，稍微將比分追近，第一節打完暴龍25：21暫時領先勇士。

首節，暴龍多點開花，先發5人全得分，命中2顆三分外線的M.加索拿下最高8分；反觀勇士得分則幾乎全集中在柯瑞身上，三分球6投3中拿下目前全場最高11分。

兩隊先發陣容

勇士先發五人：柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）、J.貝爾（Jordan Bell）、伊古達拉（Andre Iguodala）

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、格林（Danny Green）、雷納德（Kawhi Leonard）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

賽前報導

〔記者卓佳萍、粘藐云／綜合報導〕NBA總冠軍賽第一戰今開打，暴龍上午9點在主場迎戰尋求三連霸的勇士，兩隊昨於賽前媒體日心情相當放鬆，暴龍一哥雷納德希望享受比賽，展現最佳自我。休兵9天的勇士則以逸待勞，負責對位雷納德的D.格林表示，他會做好份內工作，扮演最佳防守者。《繼續閱讀》

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