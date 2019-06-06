NBA總冠軍賽 Live》柯瑞拿12分 勇士落後暴龍

第一節

暴龍開賽先靠2次投籃出手造成犯規，拿到4分，西亞卡姆、D.格林聯手拿5分，而勇士靠柯瑞連得5分、卡森斯3罰2中，追到2分差，但暴龍打出一波6：0攻勢，開節打出15：7的比數領先勇士。

柯瑞首節拿12分，但暴龍多點開花，M.加索就拿8分，仍以10分差領先勇士。

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賽前

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勇士先發五人：柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、李文斯頓（Shaun Livingston）、伊古達拉（Andre Iguodala）

暴龍先發五人：羅利（Kyle Lowry）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、雷納德（Kawhi Leonard）、M.加索（Marc Gasol）

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〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第三戰，勇士將回到主場甲骨文球場，迎戰暴龍。目前雙方系列賽戰成1：1平手。

勇士目前傷兵多，杜蘭特（Kevin Durant）此戰無法上，中鋒魯尼（Kevon Looney）已經確定總冠軍賽都不會上場。而K.湯普森（Klay Thompson）左大腿筋拉傷，此戰也確定不會上場。

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暴龍球星雷納德。（法新社）

勇士中鋒卡森斯。（法新社）

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