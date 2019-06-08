NBA Live》K湯半場砍14分！勇士 46：42 暴龍

第二節

開節伊巴卡（Serge Ibaka）在攻守兩端發揮影響力。勇士則靠李文斯頓（Shaun Livingston）與K.湯普森連續得分短暫拉開領先，但暴龍范維利特（Fred VanVleet）、西亞卡姆（Pascal Siakam）馬上回敬4分，暴龍 27：31勇士。

暫停過後K.湯普森馬上上籃得分，勇士33：27暴龍。4分16時，K.湯普森投進3分加上上籃連拿五分，勇士獲得42：34的領先，暴龍叫出暫停。羅利暫停回來靠著上籃拿下2分，勇士42：36。M.加索（Marc Gasol）站出來靠著罰球與灌籃接連得分，讓暴龍免於被勇士隊拉開比分，勇士46：42暴龍。暴龍最後一波進攻，沒能得手，上半場勇士以46：42領先暴龍4分。

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第一節

開節雙方進攻節奏混亂，由柯瑞（Stephen Curry）投進本場比賽第一記進球，西亞卡姆（Pascal Siakam）罰進暴龍首分，傷癒歸隊的K.湯普森（Klay Thompson）開節靠著進球與助攻為勇士打出8：3的攻勢。同樣傷癒歸隊的魯尼（Kevon Looney）在暫停過後上場，接獲格林（Draymond Green）的空拋進球，湯普森與雷納德各投進一記三分，格林兩罰進球後勇士15：10 暴龍。柯瑞投進中距離後勇士取得17：10的領先，暴龍叫出暫停。暫停過後雷納德馬上投進中距離止血，不過勇士馬上靠著魯尼、柯瑞以及麥金尼（Alfonzo McKinnie）接連得分，將比數拉開到23：12的兩位數差距。但雷納德隨後連砍5分，幫助暴龍首節以17：25追到個位數分差。首節結束後經過重播，柯瑞一記24秒進攻違例的上籃被取消，比分改為17：23。

今日賽前報導：

今天有K湯 勇士前途亮

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