日職Live》王柏融敲2打點安打！ 火腿反撲廣島

第三局

3下，王柏融敲滾地球出局。

第二局

2上，安部友裕敲內野安打，再靠火腿三壘近藤失誤上得點圈，磯村嘉孝敲適時二壘安打，追回1分。廣島2：5火腿。



第一局

1下，中田翔在滿壘敲出適時安打，送回2分。0出局二、三壘有人，王柏融也敲出適時安打，再送回2分，並靠中島卓也的適時安打，跑回1分。火腿單局耗掉廣島野村49球，5：1領先廣島。《王柏融安打影片看這裡》

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1上，菊池涼介敲出安打，鈴木誠也敲適時二壘安打，送回1分。廣島1：0火腿。

賽前報導

火腿交流賽重返主場札幌巨蛋，對上央聯龍頭廣島，王柏融扛5棒左外野，將對上本季戰績3勝2敗、防禦率4.08的野村祐輔。

兩隊先發

火腿

1 西川遥輝 中外

2 大田泰示 右外

3 近藤健介 三壘

4 中田翔 一壘

5 王柏融 左外

6 渡邉諒 二壘

7 清宮幸太郎 指定打擊

8 清水優心 捕手

9 中島卓也 游擊

先發投手：上沢直之

廣島

1 野間峻祥 中外

2 菊池涼介 二壘

3 巴提斯塔 一壘

4 鈴木誠也 右外

5 西川龍馬 左外

6 會澤翼 指定打擊

7 安部友裕 三壘

8 磯村嘉孝 捕手

9 田中広輔 游擊

先發投手：野村祐輔

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