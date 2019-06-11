日職Live》王柏融敲2打點安打！ 火腿反撲廣島

第三局
3下，王柏融敲滾地球出局。
第二局
2上，安部友裕敲內野安打，再靠火腿三壘近藤失誤上得點圈，磯村嘉孝敲適時二壘安打，追回1分。廣島2：5火腿。
第一局
1下，中田翔在滿壘敲出適時安打，送回2分。0出局二、三壘有人，王柏融也敲出適時安打，再送回2分，並靠中島卓也的適時安打，跑回1分。火腿單局耗掉廣島野村49球，5：1領先廣島。《王柏融安打影片看這裡》
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1上，菊池涼介敲出安打，鈴木誠也敲適時二壘安打，送回1分。廣島1：0火腿。
賽前報導
火腿交流賽重返主場札幌巨蛋，對上央聯龍頭廣島，王柏融扛5棒左外野，將對上本季戰績3勝2敗、防禦率4.08的野村祐輔。
兩隊先發
火腿
1 西川遥輝 中外
2 大田泰示 右外
3 近藤健介 三壘
4 中田翔 一壘
5 王柏融 左外
6 渡邉諒 二壘
7 清宮幸太郎 指定打擊
8 清水優心 捕手
9 中島卓也 游擊
先發投手：上沢直之
廣島
1 野間峻祥 中外
2 菊池涼介 二壘
3 巴提斯塔 一壘
4 鈴木誠也 右外
5 西川龍馬 左外
6 會澤翼 指定打擊
7 安部友裕 三壘
8 磯村嘉孝 捕手
9 田中広輔 游擊
先發投手：野村祐輔