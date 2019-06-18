MiLB》奪全壘打大賽冠軍太爽 他史詩級超狂甩棒引熱議（影音）

We don’t even have a caption. Just watch this bat flip.



via @MiLB pic.twitter.com/8MENdugkSF — Cut4 （@Cut4） 2019年6月18日

〔體育中心／綜合報導〕史上最狂甩棒，光芒隊新秀貝茲（Chris Betts）今天在小聯盟全壘打大賽擊出再見全壘打後，直接將棒子猛力一丟，甩到右外野，與隊友瘋狂慶祝。

在中西部聯盟（Midwest League）舉辦的全壘大大賽當中，貝茲在最後一輪以7：7與湯瑪斯（Alek Thomas）並列，隨後他擊出了再見全壘打，以8轟拿下全壘打大賽的冠軍，並做出了這次史詩擊的甩棒動作。

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這記甩棒引發網友熱議，有網友認為，這應該是丟棒子而非甩棒了。還有網友覺得只是贏得小聯盟全壘打大賽冠軍，這個舉動並不恰當。更有人揶揄巨人先發邦賈納（Madison Bumgarner），表示邦賈納現在很想知道貝茲人在哪。

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這場比賽貝茲在首輪以7：6擊敗Niko Hulsizer，隨後在第二輪敲出9發全壘打，冠軍戰敲出8支，合計三輪的比賽當中，貝茲一共打出多達24發全壘打，他也順利拿到1000美元的冠軍獎金。

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