日職 Live》王柏融界外飛球遭接殺、吉田遇亂流掉3分

第二局

2局上，渡邉諒、石川亮都吞K，中島卓也則敲出滾地球出局，火腿3上3下。

2局下，吉田輝星次局續投，連續K掉洛梅洛、平田良介，再讓京田陽太敲出二壘滾地球出局，漂亮讓中日打者3上3下。

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第一局

1局上，火腿開局先發前兩棒都遭到三振，近藤健介先敲安上壘，老大哥中田翔再一棒掃出中外野兩分砲，火腿先馳得點，王柏融首打席瞄準第一顆球就出棒，不過僅敲出本壘方界外飛球，遭中日捕手接殺出局，首局打完火腿2：0領先。

王柏融首打席逐球紀錄

1.147公里快速直球 本壘後方界外球接殺出局

1局下，18歲的火腿大物吉田輝星今迎來第2場先發，隊友前個半局雖然開轟幫他取得兩分領先，不過吉田開局卻遇亂流，一上來就連續被平田良介、京田 陽太敲出安打，隨後又四壞保送大島洋平，再被培瑞茲敲出二壘安打，一口氣將比分扳平，高橋周平犧牲打再敲回超前分，首局打完中日反以3：2超前。

賽前報導

〔記者龔乃玠／綜合報導〕王柏融昨日從替補出發，在得點圈有人時上場代打，並敲適時安打助隊打破鴨蛋，可惜火腿隊打擊熄火，全場僅攻這1分，終場以1：6敗給中日，近7戰只贏1場。《繼續閱讀》

火腿先發打線

1.西川遙輝

2.大田泰示

3.近藤健介

4.中田翔

5.王柏融

6.渡邊諒

7.石川亮

8.中島卓也

9.吉田輝星

先發：吉田輝星

中日先發打線

1.平田良介

2.京田陽太

3.大島洋平

4.培瑞茲（Hernan Perez）

5.高橋周平

6.福田永将

7.阿部寿樹

8.加藤匠馬

9.洛梅洛（Stefen Romero）

先發：洛梅洛

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