日職》明星賽球迷票選結果出爐！山川穗高人氣王、一隊無人上榜

山川穗高（中）成為人氣王。（圖片取自西武獅推特）

〔體育中心／綜合報導〕日職今天公布明星賽的球迷票選結果，西武獅隊的重砲手山川穗高以53萬1187票成為人氣王，中央聯盟最高票則是鈴木誠也的48萬5526票，中日龍則成為了唯一一支沒有任何球員上榜的球隊。

太平洋聯盟各位置的球迷票選結果分別為，投手：千賀滉大（軟銀）、中繼投手：宮西尚生（火腿）、終結者：松井裕樹（樂天）、捕手：森友哉（西武獅）、一壘手：山川穗高（西武獅）、二壘手：淺村榮斗、（樂天）、三壘手：萊爾德（羅德）、游擊手：今宮健太（軟銀）、外野手：秋山翔吾（西武獅）、吉田正尚（歐力士）、柳田悠岐（軟銀）、指定打擊：近藤健介（火腿）。

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太平洋聯盟明星賽球迷票選名單。（圖片取自日職官網）

中央聯盟各位置的球迷票選結果分別為，投手：大瀬良大地（廣島）、中繼投手：約翰遜（阪神虎）、終結者：山崎康晃（橫濱）、捕手：梅野隆太郎（阪神虎）、一壘手：岡本和真（巨人）、二壘手：山田哲人（養樂多）、三壘手：村上宗隆（養樂多）、游擊手：坂本勇人（巨人）、外野手：鈴木誠也（廣島）、近本光司（阪神虎）、筒香嘉智（橫濱）。

太平洋聯盟明星賽球迷票選名單。（圖片取自日職官網）

火腿隊近藤健介與宮西尚生入選。（圖片取自火腿推特）

https://sports.ltn.com.tw/news/breakingnews/2832473

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