MLB》王維中再度K掉大谷翔平 後援2.1局無失分飆3K

王維中。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家今天在客場對上天使，台灣投手王維中在第3局上2出局一壘有人時登板救火，先是牽制化解危機後，他不但解決天使強打楚奧特（Mike Trout），接著再度三振「投打二刀流」大谷翔平。王維中此戰共投2.1局無失分，送出3次三振，中止連兩戰失分的情況。

運動家先發投手T.安德森（Tanner Anderson）僅投2.2局被敲8安，包含2轟，失掉7分，在第3局留下2出局一壘有人的狀況退場，由王維中這時上場救火。

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王維中登板後，先牽制抓到一壘跑者倫吉佛（Luis Rengifo），讓隊友夾殺出局，化解危機。第4局續投，雖然被天使首棒打者拉克羅伊（Jonathan Lucroy）敲安，王維中連續讓拉史特拉（Tommy La Stella）、楚奧特敲飛球出局，接著用一顆82.3英哩的滑球，讓大谷翔平揮空吞下三振。

第5局王維中仍續投，連續三振阿普頓（Justin Upton）、卡胡（Kole Calhoun），再讓老將普侯斯（Albert Pujols）敲一壘方向滾地球出局，三上三下，完成投球工作。

總計王維中後援2.1局用30球，有20顆好球，被敲1安，送出3次三振，防禦率降至1.80。王維中前一次登板已經是台灣時間6月22日；此外，王維中生涯三度面對大谷翔平，有2次賞對手三振，1次被敲安。

目前比賽打到6局下，運動家以2：7落後。

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王維中牽制一壘，讓隊友把天使跑者倫吉佛夾殺出局。（今日美國）

大谷翔平在3局下敲兩分砲，但第4局面對王維中時，吞下三振。（美聯社）

大谷翔平在3局下敲兩分砲，但第4局面對王維中時，吞下三振。（法新社）

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