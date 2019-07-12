MiLB》曾點破無安打收死亡威脅 洋基球員今締造完全打擊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊2A打者Matt Lipka，日前曾因使用觸擊短打「點」破無安打比賽引發爭議，今天他再次用自己的棒子吸引眾人目光，他在今天的比賽當中打出了完全打擊。

Lipka本季在6月5日的比賽，在9局靠著突襲短打，點破洛磯投手的聯手無安打比賽，賽後雙方發生衝突，Lipka甚至還收到死亡威脅。

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而在今天洋基2A與費城人隊2A的比賽當中，打8棒的Lipka三局上敲出二壘安打，接著在六局上打出三壘安打，七局上敲出一壘安打，最後在九局敲出全壘打，完成了完全打擊的壯舉。

Lipka今天締造完全打擊。（圖片取自推特）

談到今天用全壘打完成的的完全打擊，Lipka透露，通常在他打擊狀況很好的時候，他並不會特地去延長自己的揮棒軌跡，「我鎖定了我能夠打好的球種，並把它送出牆，我曾錯過了完全打擊的機會，但我今晚的感覺很棒。」

不過這場比賽最終由費城人隊以5：3拿下勝利，羅梅洛（JoJo Romero）繳出6局6K的優質先發，費城頭號大物、百大新秀第38名的三壘手玻姆（Alec Bohm）今天4打數2安打，並有一發全壘打演出。

Lipka曾在2013年的4月25日於高階1A完成過完全打擊，當時他還是勇士隊農場的第八號新秀，現年27歲的他在2010年的大聯盟選秀會上，被勇士隊以首輪第35順位挑中。

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