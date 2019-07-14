中職》球場佳話！羅力的「風度咖啡」送來了

富邦悍將投手羅力。（資料照，陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕富邦悍將王牌洋投羅力昨因為該不該算自己的自責分問題，專程向聯盟紀錄組人員討教，最後也在充分理解規章後，向紀錄組人員致謝，今天更實現承諾、送上咖啡，成為場外佳話。

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羅力本季對獅隊先發3場，前兩場比賽都是完投，包括5月3日先發8局失1分非自責分吞敗，以及5月22日完投9局無失分，也讓他本季對獅連續無自責失分局數達到17局；只是前晚先發後，羅力在1局失了1分自責分，本季對獅的防禦率也「破蛋」、成為0.39。

為了這1分自責分，羅力昨天親自「登門」向紀錄組人員詢問，因為在他的認知中，跑者是因捕手傳球失誤上三壘、再靠安打回壘，應該是非自責分。但紀錄組人員林聿文拿著規章清楚說明後，羅力也充分理解，更收回原本有意提出的申訴，還向紀錄組致歉，並表示隔天要請喝咖啡。

今天賽前，羅力就實現諾言，特地透過翻譯送來咖啡。紀錄組認為像羅力這樣為了紀錄親自上門詢問的情況，實在少見，也認為他展現絕佳風度。

為了1分自責分，羅力昨天親自「登門」向紀錄組人員詢問。（資料照，記者黃志源攝）

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