游泳》曾陷禁藥風波、孫楊世錦賽4連霸 澳洲泳將不爽拒同台

2019年世界游泳錦標賽，中國游泳名將孫楊（中）在400公尺自由式摘金，銀牌得主澳洲泳將霍爾頓（左）不爽拒同台。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行，中國游泳名將孫楊昨在400公尺自由式摘金，達成四連霸偉業，銀牌得主澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）不爽孫楊的「禁藥風波」，賽後更拒上頒獎台。

孫楊昨在400公尺決賽中以3分42秒44摘金，霍爾頓則是游出3分43秒17名列奪銀，義大利選手德蒂（Gabriele Detti）則以3分43秒23獲銅牌。孫楊達成世錦賽400公尺四連霸壯舉。

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《ABC News》報導，霍爾頓賽後拒絕上頒獎台，不願和曾陷「禁藥風波」的孫楊合影，他則是站到頒獎台後方。德蒂則是開心地和孫楊合照。

2019年世界游泳錦標賽，中國游泳名將孫楊（中）在400公尺自由式摘金，銀牌得主澳洲泳將霍爾頓（左）不爽拒同台。（法新社）

霍爾頓賽後表示，「我想我不需要多說什麼，他的行為和處理方式，比起我說的任何話更加有用。」霍爾頓曾在2016年里約奧運擊敗孫楊，奪得400公尺自由式金牌後，當時就嗆孫楊是「禁藥騙子」。

孫楊則說，「不尊重我就算了，但你必須尊重中國，我為此感到遺憾。」他說，「我知道有很多人不喜歡我，但是我的這些金牌是對他們最好的回擊。」孫楊在2014年曾因被驗出禁藥，遭禁賽3個月。

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2019年世界游泳錦標賽，中國游泳名將孫楊（中）在400公尺自由式摘金，銀牌得主澳洲泳將霍爾頓（左）不爽，拒絕上頒獎台。（美聯社）

2019年世界游泳錦標賽，中國游泳名將孫楊（中）在400公尺自由式摘金，銀牌得主澳洲泳將霍爾頓（左）不爽拒同台。（法新社）

澳洲泳將霍爾頓。（法新社）

中國游泳名將孫楊。（法新社）

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