游泳》孫楊疑用禁藥讓英國選手拒合影 他火大當面嗆人

世界游泳錦標賽200公尺決賽，中國名將孫楊（左二）摘金，但並列銅牌的英國選手斯科特（右一）拒絕合照。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行，中國游泳名將孫楊今天在200公尺自由式決賽獲得金牌，但並列銅牌的英國22歲選手斯科特（Duncan Scott）響應澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）的「乾淨運動」（Clean Sport），拒絕和他合影，讓孫楊相當不悅，離開頒獎台後更是火大嗆斯科特。

200公尺自由式決賽今天舉行，孫楊名列第二，但第一名的立陶宛選手拉普塞斯（Danas Rapsys）違規，因此由孫楊獲金牌，日本選手松元克央摘銀，俄羅斯選手馬柳頓（Martin Malyutin）和英國選手斯科特（Duncan Scott）的時間相同，因此並列銅牌。

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在頒獎典禮進行前，孫楊站在頒獎台先和松元克央握手致意，馬柳頓則在一旁和斯科特握手後，孫楊就叫馬柳頓來頒獎台，馬柳頓走過去和他們合影，但斯科特則是站在一旁，拒絕和孫楊同台。頒獎結束後，孫楊直接對著斯科特嗆，「你是輸球，我是贏家。」這畫面迅速在網路上流傳。

孫楊曾在2014年被驗出禁藥，當時遭禁賽3個月。霍爾頓在2016年里約奧運就嗆孫楊是「禁藥騙子」，日前的400公尺自由式決賽，孫楊奪得金牌，霍爾頓獲銀，賽後霍爾頓拒絕上頒獎台和孫楊合影，引發軒然大波。

此外，今年年初英媒《泰晤士報》曾披露，孫楊曾在去年和世界反禁藥組織的藥檢人員發生衝突，拒絕提供尿液樣本，他還唆使自己的保鑣用鐵槌敲破血液樣本，事情也鬧上國際游泳總會。

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Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony （Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start）. Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt — Nick Zaccardi （@nzaccardi） July 23, 2019

英國選手斯科特拒絕合影，讓中國名將孫楊當面嗆人。（法新社）

英國選手斯科特拒絕合影，讓中國名將孫楊當面嗆人。（美聯社）

英國選手斯科特（右一）拒絕和中國名將孫楊（左一）合影。（法新社）

世界游泳錦標賽200公尺決賽，中國名將孫楊（左二）摘金，但並列銅牌的英國選手斯科特（右一）拒絕合照。（路透）

世界游泳錦標賽200公尺決賽，中國名將孫楊（中）摘金。（法新社）

世界游泳錦標賽200公尺決賽，中國名將孫楊（左二）摘金，但並列銅牌的英國選手斯科特（右一）拒絕合照。（法新社）

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