游泳》孫楊疑用禁藥讓英國選手拒合影 他火大當面嗆人

世界游泳錦標賽200公尺決賽,中國名將孫楊(左二)摘金,但並列銅牌的英國選手斯科特(右一)拒絕合照。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行,中國游泳名將孫楊今天在200公尺自由式決賽獲得金牌,但並列銅牌的英國22歲選手斯科特(Duncan Scott)響應澳洲泳將霍爾頓(Mack Horton)的「乾淨運動」(Clean Sport),拒絕和他合影,讓孫楊相當不悅,離開頒獎台後更是火大嗆斯科特。

200公尺自由式決賽今天舉行,孫楊名列第二,但第一名的立陶宛選手拉普塞斯(Danas Rapsys)違規,因此由孫楊獲金牌,日本選手松元克央摘銀,俄羅斯選手馬柳頓(Martin Malyutin)和英國選手斯科特(Duncan Scott)的時間相同,因此並列銅牌。

在頒獎典禮進行前,孫楊站在頒獎台先和松元克央握手致意,馬柳頓則在一旁和斯科特握手後,孫楊就叫馬柳頓來頒獎台,馬柳頓走過去和他們合影,但斯科特則是站在一旁,拒絕和孫楊同台。頒獎結束後,孫楊直接對著斯科特嗆,「你是輸球,我是贏家。」這畫面迅速在網路上流傳。

孫楊曾在2014年被驗出禁藥,當時遭禁賽3個月。霍爾頓在2016年里約奧運就嗆孫楊是「禁藥騙子」,日前的400公尺自由式決賽,孫楊奪得金牌,霍爾頓獲銀,賽後霍爾頓拒絕上頒獎台和孫楊合影,引發軒然大波。

此外,今年年初英媒《泰晤士報》曾披露,孫楊曾在去年和世界反禁藥組織的藥檢人員發生衝突,拒絕提供尿液樣本,他還唆使自己的保鑣用鐵槌敲破血液樣本,事情也鬧上國際游泳總會。

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt