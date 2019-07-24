游泳》孫楊摘金遭拒合影、嗆他「魯蛇」 英泳將遭中網友出征

英國泳將斯科特（左）拒絕和中國名將孫楊合影，孫楊火大嗆人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行，繼澳洲泳將霍爾頓（Mack Horton）之後，英國22歲選手斯科特（Duncan Scott）昨也拒絕和曾陷「禁藥疑雲的」中國名將孫楊合影，讓孫楊當場嗆人。許多中國網友也立即灌爆斯科特的社群媒體。

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200公尺自由式決賽昨晚進行，孫楊以1分44秒93成績，原本名列第二，但第一名的立陶宛選手拉普塞斯（Danas Rapsys）違規，因此孫楊獲得金牌；日本選手松元克央以1分45秒22摘銀，俄羅斯選手馬柳頓（Martin Malyutin）和英國選手斯科特（Duncan Scott）同為1分45秒63，並列第三獲銅。

在頒獎台典禮上，斯科特拒絕和孫楊同台合影，孫楊站上頒獎台後，不但對著斯科特嗆聲，頒獎典禮結束後，他當面對著斯科特說，「你是輸家，我是贏家。（You're a loser，I'm a winner）」再度嗆聲；而斯科特整個過程雙手都擺在後方，沒有出聲。不少現場中國粉絲狂噓斯科特，但現場其他觀眾則是為斯科特的行為歡呼、拍掌叫好。

許多中國網友也群起「出征」斯科特的社群媒體，包含推特、Instagram，紛紛留言怒罵；但日本網友則說，「拒絕藥檢的選手為何能拿到金牌？」、「孫楊行為很糟糕，應該剝奪獎牌。」；也有國外網友讚賞斯科特的行為，「幹得好，值得尊敬」、「孫楊是禁藥騙子」。

《BBC》報導，斯科特表示，「我是『霍爾頓』隊。」他指出，「如果（孫楊）不尊重我們的運動，那我們為什麼要尊重他？我想很多人、每名游泳選手，都支持霍爾頓的做法。」斯科特說，希望能發生更多「拒和孫楊合影」的行動。

《韓聯社》報導，英國泳將佩蒂（Adam Peaty）則聲援斯科特，「（孫楊）他應該現在問自己，當人們噓他時，他真的該參加運動比賽嗎？」

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony （Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start）. Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt — Nick Zaccardi （@nzaccardi） July 23, 2019

Sun Yang sale sul podio e insulta il britannico Duncan Scott, giunto 3°, reo di non avergli stretto la mano! Fino a quando il nuoto dovrà sorbirsi le bizze di questo pazzo? pic.twitter.com/PohjLPQFVk — Giorgio Spalluto （@GeorgeSpalluto） July 23, 2019

What Some commentary to be fair https://t.co/xsycXYAjDU — Duncan Scott （@Dunks_Scott） July 6, 2019

英國泳將斯科特（右）拒絕和中國名將孫楊（左）合影，孫楊火大嗆人。（美聯社）

英國泳將斯科特（右）拒絕和中國名將孫楊（左二）合影。（路透）

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