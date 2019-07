游泳》孫楊摘金遭拒合影、嗆他「魯蛇」 英泳將遭中網友出征

英國泳將斯科特(左)拒絕和中國名將孫楊合影,孫楊火大嗆人。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕2019年世界游泳錦標賽在南韓光州廣域市舉行,繼澳洲泳將霍爾頓(Mack Horton)之後,英國22歲選手斯科特(Duncan Scott)昨也拒絕和曾陷「禁藥疑雲的」中國名將孫楊合影,讓孫楊當場嗆人。許多中國網友也立即灌爆斯科特的社群媒體。

200公尺自由式決賽昨晚進行,孫楊以1分44秒93成績,原本名列第二,但第一名的立陶宛選手拉普塞斯(Danas Rapsys)違規,因此孫楊獲得金牌;日本選手松元克央以1分45秒22摘銀,俄羅斯選手馬柳頓(Martin Malyutin)和英國選手斯科特(Duncan Scott)同為1分45秒63,並列第三獲銅。

在頒獎台典禮上,斯科特拒絕和孫楊同台合影,孫楊站上頒獎台後,不但對著斯科特嗆聲,頒獎典禮結束後,他當面對著斯科特說,「你是輸家,我是贏家。(You're a loser,I'm a winner)」再度嗆聲;而斯科特整個過程雙手都擺在後方,沒有出聲。不少現場中國粉絲狂噓斯科特,但現場其他觀眾則是為斯科特的行為歡呼、拍掌叫好。

許多中國網友也群起「出征」斯科特的社群媒體,包含推特、Instagram,紛紛留言怒罵;但日本網友則說,「拒絕藥檢的選手為何能拿到金牌?」、「孫楊行為很糟糕,應該剝奪獎牌。」;也有國外網友讚賞斯科特的行為,「幹得好,值得尊敬」、「孫楊是禁藥騙子」。

《BBC》報導,斯科特表示,「我是『霍爾頓』隊。」他指出,「如果(孫楊)不尊重我們的運動,那我們為什麼要尊重他?我想很多人、每名游泳選手,都支持霍爾頓的做法。」斯科特說,希望能發生更多「拒和孫楊合影」的行動。

《韓聯社》報導,英國泳將佩蒂(Adam Peaty)則聲援斯科特,「(孫楊)他應該現在問自己,當人們噓他時,他真的該參加運動比賽嗎?」

Sun Yang gets in bronze medalist Duncan Scott's face after the 200m freestyle medal ceremony (Sun won gold after Lithuanian Danas Rapsys was DQed for a false start). Scott and Sun did not appear to shake hands, and Sun shouted in Scott's direction earlier in the ceremony. pic.twitter.com/0ilhiSorqt