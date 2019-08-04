MLB》超噁滑球又來了！光芒洛伊再讓網友看呆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒後援投手洛伊（Chaz Roe）今天登板面對馬林魚，他再度秀出招牌武器「幽浮滑球」，不但打者連番揮空吞K，連自家捕手都要整個人移向外側才能把球接捕。光芒此戰以8：6獲勝。

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此戰前5局打完光芒以5：4領先，洛伊在第6局登板後援，他連讓三名打者敲滾地球出局，三上三下。第7局續投，洛伊這時控球不穩，先投保送，接著連被敲2安掉1分遭追平比數，馬林魚安德森（Brian Anderson）敲高飛犧牲打，馬林魚逆轉戰局。

馬林魚這時換普拉多（Martin Prado）代打，一壘跑者貝提（Jon Berti）連盜2個壘包，洛伊這時穩定，連續用滑球三振普拉多，這變化球位移角度之大，讓許多美國網友直呼太誇張，「第一球好像移動了約6英呎」、「我從看過像這樣位移這麼大的投球」、「這是終極飛盤？」

洛伊接著再K掉庫柏（Garrett Cooper），完成投球工作。總計此戰他後援2局失2分，送出2次三振、1次保送，本季第5次砸鍋，賽後防禦率升至4.25。

根據《Fangraphs》顯示，截至今日賽前為止，洛伊本季滑球被打擊率僅0.207，對手揮空率高達11.7％。

光芒後援投手洛伊。（資料照，今日美國）

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