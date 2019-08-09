MLB》洋基、藍鳥之戰寫歷史 條紋軍4戰19轟史上最狂！

塔克曼（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天與藍鳥隊的比賽，靠著厄謝拉（Gio Urshela）單場雙響砲4打點以及塔克曼（Mike Tauchman）4分打點的演出，以12：6擊敗藍鳥隊拿下9連勝，這場比賽雙方也締造了許多歷史紀錄。

洋基在這場比賽靠著厄謝拉的雙響砲以及塔克曼的全壘打，單場3發全壘打演出，近4場比賽累計多達19發全壘打（5、6、5、3），是大聯盟史上第一的紀錄。

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洋基4戰狂敲19轟，締造史上第一紀錄。（圖片取自洋基臉書）

本季在洋基隊打出驚奇表現的厄謝拉，今天在前兩個打席都開轟，成為洋基隊史第7位能在3場比賽敲出5轟的打者。

厄謝拉。（美聯社）

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洋基隊先發赫曼（Domingo German）今天主投5局，被打8支安打失掉4分，有3分是自責分，送出3K1BB，拿下本季第15勝。

赫曼拿下本季第15勝。（法新社）

藍鳥隊的超級新人畢歇特（Bo Bichette）今天開轟又敲二壘安，一次締造兩項歷史紀錄，畢歇特目前出賽11場比賽，打擊率4成08，攻擊指數高達1.290。

畢歇特這場比賽創下兩項歷史紀錄。（今日美國）

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