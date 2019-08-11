U23排球亞錦賽》史上第一次！ 台灣男排痛宰印度驚奇奪冠

台灣拿下U23排球亞錦賽首冠。（資料照，照片取自 AVC - Asian Volleyball Confederation）

〔記者廖聿偉／台北報導〕亞洲U23排球錦標賽，台灣隊寫下歷史新頁！冠軍賽碰上印度，台灣小將頂住巨大壓力，最終以25：21、25：20、19：25、25：23獲勝，拿下隊史首座冠軍。

台灣隊在8強擊敗強敵中國，4強賽爆冷力克本屆全勝的日本，隊史首度打進冠軍賽，今再上層樓，開賽就壓著印度打，首局率先打破12平的僵局，拉出一波8：2的猛攻，擴大領先達6分，率先拿下第一局。

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次局，台灣隊在比賽中段爆發，頂住11：14落後的壓力，拉出7：4的攻勢，扳平戰局，並在雙方19平時，打出6；1的關門攻勢，連下2城，局數取得2：0的絕對領先。

被逼到絕境的印度，第三局急起直追，雙方一路熬戰到19平，印度打出一波6：0的猛攻，順利扳回一城。

關鍵第4局，台灣隊在15平時掌握進攻節奏，一波6：1的攻勢，取得此局最多的6分領先，雖然印度力挽狂瀾，追到23：22，但台灣沒有浪費兩個賽末點的機會，將勝利放入囊中，台灣寫下大驚奇，隊史首度殺入決賽就摘下金牌。

亞洲U23男排二連霸的伊朗並未參賽，亞洲列強崛起，台灣和印度都是首度殺進決賽。

台灣隊過去2屆皆奪得銅牌，本屆代表隊的劉佳昌、陳政錡、宋柏霆、林昱丞等人皆為今年7月出征拿坡里世大運的國手，實力更上層樓，順利摘下金牌。

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