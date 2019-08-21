龍舟》海放中國 台灣隊世錦賽2000公尺摘金

台灣龍舟隊在2019世界龍舟錦標賽2000公尺項目摘金。（取自Mr.CaNoe Taiwan粉絲專頁）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕去年雅加達亞運摘下2金1銀的台灣龍舟隊，本週前往泰國參與2019世界龍舟錦標賽，今在2000公尺項目傳出捷報，以9分09秒92力壓第2名的中國隊，摘下本屆世錦賽首金。

台灣隊今年世錦賽仍由去年亞運班底、來自花蓮的Mr.CaNoe龍舟隊組成，這是他們第4度參與世錦賽。去年他們不只在亞運繳出亮眼成績，也因為一組太陽眼鏡代言的猛男照片爆紅，引起網友討論。

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今年的世錦賽，台灣隊報名了公開組2000公尺環繞賽，公開組1000公尺、500公尺以及200公尺的直道競速。今天率先登場的2000公尺項目，台灣隊繳出9分09秒92，力壓中國隊的9分15秒085，成功摘回本屆第一面金牌。

台灣隊教練侯鴻章表示，由於最近東南亞運動會即將開始，不少國家希望藉由世錦賽來備戰，在2000公尺的項目有多達19個國家參與，強度相當高。他也很開心選手們願意在去年亞運後，積極投入訓練，「成績在高水平時，會被外界關注，也是成為大家想超越的目標，我們的選手也更積極訓練，希望把狀況維持住。」侯鴻章也坦言，去年拿下金牌後，大家壓力不小，加上上屆世錦賽在2000公尺只拿下第2名，當然希望可以更好。

接下來台灣隊仍有1000公尺、500公尺及200公尺項目，侯鴻章認為，500公尺以上都是台灣的強項，期待都能有不錯的成績。

台灣龍舟隊在2019世界龍舟錦標賽2000公尺項目摘金。（取自Mr.CaNoe Taiwan粉絲專頁）

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