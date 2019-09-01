MLB》268轟超越洋基！ 雙城成大聯盟史上最會轟球隊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雙城隊正式成為史上最會敲全壘打的大聯盟球隊！今天雙城面對老虎，雖然以7：10輸球，但他們單場狂敲6支全壘打，賽季全壘打數來到268支，超越去年的洋基隊，締造大聯盟歷史紀錄，雙城隊還剩下27場比賽，能夠持續把這個全壘打障礙往上提升。

雙城隊成為大聯盟史上單季敲出最多轟的球隊。（圖片取自雙城隊推特）

雙城隊的賈佛（Mitch Garver）在第一局敲出球隊第一支全壘打，接著是凱普勒（Max Kepler）在第二局開轟，第五局波蘭柯（Jorge Polanco）敲出本季第20轟，這發全壘打幫助雙城隊成為史上首支單季擁有8名20轟球員的球隊。

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雙城隊單季8名球員20轟，同樣也是大聯盟史上第一。（圖片取自雙城隊推特）

然而雙城隊今天的全壘打紀錄還沒有停止，第六局克隆（C.J. Cron）敲出全壘打，讓他們離史上單季最多轟僅差1轟，接著克魯茲（Nelson Cruz）在第八局直接開轟追平洋基隊的單季267轟，並列大聯盟史上第一，九局上，賈佛敲出本場比賽第二支全壘打，也是本季雙城隊的第268轟，正式超越洋基隊成為大聯盟史上最會轟的球隊。

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