網球》謝淑薇分享昨日大逆轉祕密 網友：心理素質太好！

謝淑薇昨天驚險逆轉擊敗澳洲好手韓天遇，她在臉書上分享自己的想法與昨天逆轉的心路歷程。（資料照，圖片取自WTA推特）

〔體育中心／綜合報導〕昨天在廣島網賽驚險逆轉擊敗澳洲好手韓天遇，今天她在臉書上分享自己的「謝大膽人生」，許多網友都為她的舉動感到佩服，認為只有真正心理素質好的球員才能有著這樣的嘗試。

謝淑薇在臉書上張貼一張兩雙鞋子的照片透露，她在今年美網時在第一輪穿了右邊的鞋子，第一場單打的時候，腳底板像是要「燒起來一樣」，一部分腳底有像是骨頭直接踩到地面的感覺，每一步衝出去都痛得不行。她直到第二輪才換了左邊不同版型的鞋子出征，腳就不痛了。

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另外她也透露，在今年溫布頓訓練時練了一些較少在雙打使用的技巧，並於比賽時拿出來用，雖然在第一場出現不少失誤，但到後面開始上手後給她的幫助很大。她也在後續透露自己2014年法網與2013年溫布頓做出的有趣嘗試。

談到昨天的比賽，謝淑薇表示，她自己突然決定要換一把拍子，結果一開始被電的很慘，直到換了拍子後再換一個她最少用的戰術，並搭配她最近起伏較大的戰術，才能順利逆轉戰局。

謝淑薇也在文中最後分享對人生的看法，她說道：「輸贏不是最重要的，重要的是這個過程為自己付出了什麼，要怎麼擺脫框架。人生只有一次，只要不要影響到其他人，為何不呢？」同時透露，她又在這週換了另外一個版型的鞋子。

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